Volvo Trucks migliora il sistema di alert per distrazioni e sonnolenza alla guida dei camion

Volvo Trucks ha aggiornato il suo sistema Driver Alert Support con una telecamera a tracciamento oculare, offfrendo supporto migliorato per gli autisti dei camion e aumentando la sicurezza stradale.

Le lunghe ore al volante richiedono un’attenzione costante da parte dei camionisti. Volvo ha potenziato il Driver Alert Support per migliorare la capacità di rilevare e avvisare i conducenti che mostrano segni di disattenzione o sonnolenza.

Il Driver Alert Support aggiornato sfrutta due telecamere per rilevare segni di sonnolenza o guida disattenta. Una nuova telecamera con tracciamento oculare, posizionata sopra il display laterale del camion, individua i segni di distrazione e avvisa il conducente con un messaggio a comparsa e un segnale acustico. Una telecamera frontale, già parte dell’attuale Driver Alert Support, monitora il comportamento di guida e la posizione del camion rispetto alla corsia e al bordo della strada, rilevando così le caratteristiche tipiche di un conducente assonnato o distratto.

Supporto per la General Safety Regulation (GSR2)

Il produttore riferisce che il il nuovo Driver Alert Support soddisfa già la normativa europea aggiornata sulla sicurezza, la General Safety Regulation (GSR2) – inclusa la seconda fase che entrerà in vigore a luglio 2026 e che richiede a tutti i camion dell’UE di essere dotati di sistemi Advanced Driver Distraction Warning (ADDW). La nuova telecamera a tracciamento oculare di Volvo è attiva a velocità superiori a 18 km/h.

Il sistema aggiornato sarà di serie sui camion pesanti Volvo (Volvo FH e FM) e su quelli di media categoria (Volvo FL e FE) nell’UE e in alcuni mercati al di fuori dell’UE, ad esempio Norvegia, Svizzera e Regno Unito. Inoltre, sarà disponibile su ordinazione per altri mercati. Il nuovo sistema entrerà in produzione a novembre 2025. Al di fuori dell’UE, Volvo continuerà a offrire l’attuale Driver Alert Support con la sola telecamera frontale.

Come funziona il Driver Alert Support aggiornato

Di seguito dettagli sul funzionamento::

Il sistema si basa su due telecamere. Una telecamera con tracciamento oculare rileva segni di distrazione in base alla direzione dello sguardo del conducente. Una telecamera frontale serve per monitorare le linee della corsia e confrontarle con i movimenti dello sterzo.

Se vengono rilevati segni di distrazione o sonnolenza, il conducente viene avvisato con un messaggio a comparsa e un segnale acustico.

e un Se la guida disattenta continua, appare un nuovo messaggio a comparsa accompagnato da un avviso acustico più forte.

Il sistema si attiva automaticamente all’accensione del veicolo.

Il Driver Alert Support può essere disattivato tramite un interruttore (requisito legale GSR).

