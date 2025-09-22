Recensione Withings Body Smart, il giusto peso tra funzioni smart e semplicità d’uso

Withings è un marchio affermato nel campo della tecnologia per la salute, nota non solo per i suoi smartwatch ibridi, ma anche per le bilance smart. La Body Smart, lanciata ormai da tempo è la proposta nel segmento entry-level, accessibile ai più, ma in grado di integrare comunque funzioni complete di monitoraggio della composizione corporea e della salute cardiaca.

La Withings Body Smart rappresenta una proposta per così dire “bilanciata” nel panorama delle bilance smart. Non ha tutte le funzioni, ad esempio, del modello Body Cardio, ma rappresenta comunque una soluzione abbastanza completa per il monitoraggio della composizione corporea e della salute generale.

Primo utilizzo

Il primo utilizzo è piuttosto semplice. Si accende la bilancia, avendo cura di eliminare la linguetta in plastica posta su una delle quattro batterie AA già incluse in confezione. A questo punto, avviando l’app di Withings, è sufficiente effettuare la ricerca dei dispositivi nelle vicinanze e seguire le poche indicazioni a schermo. Il tutto si risolve nell’associare la bilancia alla propria rete Wifi di casa, inserendo la password del router e poi inserendo nell’app un codice di sei cifre che appare sul display della bilancia.

A questo punto sarà sufficiente salire sulla bilancia per iniziare la prima misurazione.

Funzionalità base e dati

La bilancia fornisce in tempo reale misurazioni di peso, percentuale di grasso corporeo, massa muscolare, massa ossea, massa magra, percentuale di acqua corporea e grasso viscerale. A completare il quadro, integra un monitoraggio cardiovascolare tramite la misurazione della frequenza cardiaca e la velocità dell’onda del polso, che fornisce indicazioni sulla salute vascolare e la rigidità arteriosa, parametri significativi in ambito cardiologico.

Utilizzo e gestione utenti

Come per altre bilance dello stesso brand, si tratta di un accessorio pensato per l’intera famiglia. Ed infatti, fino a otto utenti possono utilizzare la stessa bilancia, ciascuno con un profilo personale accessibile dall’app Withings.

La bilancia riconosce automaticamente l’utente in base al peso e ai vari parametri costantemente registrati. Durante le nostre prove non ha mai fallito un colpo, anche nel caso di utenti con pesi molto vicini.

In ogni caso, qualora la bilancia non dovesse riconoscere automaticamente l’utente o dovesse addirittura sbagliare, sarà sufficiente spostare il peso con i piedi, verso destra o sinistra, per vedere scorrere la lista dei nomi registrati nell’app e selezionare l’utente corretto.

Tra le altre funzioni specifiche, esistono poi quelle dedicate alle donne in gravidanza, per monitorare l’andamento del peso nella gestazione, mentre la modalità “sportiva” ottimizza le analisi in chi pratica attività intensa. Inoltre, c’è anche l’opzione “alla cieca”, che disabilita la visualizzazione del peso sul display per chi preferisce non vederlo durante la pesata quotidiana, puntando più sui dati a lungo termine, che naturalmente vengono puntualmente registrati all’interno dell’app.

Affidabilità e precisione

Il dispositivo dichiara una precisione fino a 50 grammi, un valore molto preciso per l’uso domestico. Durante i nostri test abbiamo verificato che la bilancia risulta essere precisa almeno quanto la più costosa Body Cardio, che a sua volta restituisce un peso, e altre misurazioni, assolutamente coerenti.

Le prove, peraltro, le abbiamo svolte in un periodo che ci ha consentito di valutare realmente la verosimiglianza delle registrazioni. In queste fasi di test abbiamo seguito un regime alimentare di un nutrizionista, abbinato a tre giorni di allenamento in palestra con un personal trainer.

La bilancia è stata in grado di restituire una perdita massa grasse e un incremento di massa muscolare assolutamente coerente e verosimile.

Ovviamente, esistono sul mercato altre strumentazioni maggiormente professionali, ma la chiave di una bilancia di questo tipo sta anche nella possibilità di osservare i trend e la variazione nel tempo, piuttosto che singole misurazioni isolate. Anche se una misurazione non dovesse essere precisa al grammo, nel tempo i risultati e la cronologia registrati in app restituiranno certamente un quadro cui potersi affidare.

Come è fatta

Le bilancia misura circa 32 cm per lato ed è alta meno di 3 centimetri, anche se è possibile alzarla leggermente tramite i 4 gommini presenti in confezione. E’ dotata di un display a colori da 2,8 pollici per mostrare le misurazioni in modo chiaro.

La piattaforma è in vetro temperato con un design complessivo minimalista, disponibile sia in nero che in bianco.

La bilancia supporta fino a otto profili utente, misura peso fino a 200 kg e dispone di connettività Wi-Fi e Bluetooth per una sincronizzazione con l’app Withings, ma risulta compatibile anche con Apple Health e Google Fit.

App e interfaccia utente

C’è anche da dire che l’app Withings è uno dei punti di forza della Withings Body Smart. A differenza di altri brand, che differenziano le propria app in base al costo degli accessori, qui l’applicativo è uguale per tutte le bilance. Naturalmente, i dati registrabili dalla Body smart sono numericamente inferiori rispetto alla Body Cardio.

Manca, tanto per citarne uno, l’ECG. L’app, comunque, è sempre moderna e attuale, intuitiva e dai menù ben disegnati, che mostra dati vitali come idratazione, massa magra e ossea in grafici chiari e facilmente consultabili.

L’app non si limita a presentare numeri, ma include anche approfondimenti scientifici, consigli per migliorare lo stile di vita e articoli sul benessere, anche se solo in lingua inglese.

Inoltre, ci sono contenuti più avanzati e specifici, ma sono disponibili tramite l’abbonamento Withings+. In ogni caso, per chi ricerca solo un diario per il controllo continuo del peso e della massa corporea, troverà tutto ciò di cui ha bisogno nelle funzioni gratuite.

Probabilmente, i range proposti come “salutari” risultano un po’ troppo generosi, rendendo dunque meno evidente il margine di miglioramento. In ogni caso, non trattandosi di un’app medica, sarà sempre meglio consultare i dati con un nutrizionista, o comunque un professionista del settore, per valutare il proprio andamento e le oscillazioni quotidiane.

Conclusioni

Sebbene si tratti del modello entry level della società, la Withings Body Smart si conferma una bilancia smart affidabile e ricca di funzionalità essenziali per il monitoraggio della composizione corporea e della salute cardiaca.

Rispetto ai modelli più avanzati come la Body Comp e la Body Scan, che offrono misurazioni supplementari quali ECG, valutazioni neurologiche, età vascolare e analisi segmentale della composizione corporea, la Body Smart si concentra sulle metriche chiave, che saranno comunque più che sufficienti e appaganti per l’utente medio.

La bilancia, dunque, rappresenta un compromesso per chi desidera un dispositivo facile da usare, con un’app ben progettata e un’interfaccia elegante, senza dover investire in tecnologie più complicate o costose. I

Inoltre, la sua integrazione con oltre 100 app di fitness e salute, inclusi Apple Health e Google Fit, la rende un hub interessante per chi punta a monitorare la propria salute in modo continuo.

Pro

Misurazioni precise e affidabili

Frequenza cardiaca

Design elegante e robusto

Connettività Wi-Fi e Bluetooth

App semplice e ben fatta

Riconoscimento automatico utenti

Contro

Funzioni avanzate limitate

Alcune funzioni a pagamento

Niente ricarica USB-C, andranno cambiate le mini stilo

Prezzo e disponibilità

Disponibile su Amazon a 99 euro nella colorazione nera o bianca, si acquista direttamente da qui.

