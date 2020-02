Volvo pensa a una joint venture con i cinesi di Geely Auto Group

Volvo e Geely Auto Group confermano le indiscrezioni circolate nei mesi passati e fanno sapere di stare valutando la possibilità di unire le rispettive attività aziendali «Per creare un gruppo forte con operatività globale in grado di accelerare le sinergie finanziarie e tecnologiche fra le due società». Si tratterebbe di un’unione fra due aziende già molto solide.

La società ipotizzata avrebbe le dimensioni, le conoscenze e le risorse ideali per guidare la trasformazione già in atto del settore automobilistico. L’unione fra le due aziende manterrebbe comunque distinta e inalterata l’identità di ciascuno dei marchi interessati, ovvero Volvo, Geely, Lynk & Co. e Polestar.

La società risultante dall’unione avrebbe accesso al mercato dei capitali internazionale attraverso Hong Kong con l’intento di quotarsi successivamente anche alla Borsa di Stoccolma.

Volvo e Geely Auto Group hanno fatto sapere che avvieranno un gruppo di lavoro congiunto che si occuperà di elaborare una proposta da presentare ai rispettivi Consigli di Amministrazione.

Ovviamente l’eventuale operazione dovrà essere effettuata conformemente alle norme che regolano la quotazione dei titoli alla Borsa di Hong Kong all’approvazione dei CdA e degli azionisti di Geely e Volvo Cars e alle approvazioni delle autorità competenti. Volvo si sta muovendo rapidamente e su più fronti sul mercato cinese. Ricordiamo che all’inizio di quest’anno la casa automobilistica ha siglato un accodo di collaborazione con China Unicom per portare la connettività 5G nelle auto.

