WhatsApp raggiunge oltre 2 miliardi di utenti

WhatsApp continua a migliorarsi, spesso con funzionalità particolarmente gradite all’utenza, come ad esempio l’arrivo della modalità Dark, anche se ancora in versione beta. Questa attenzione degli sviluppatori piace agli utenti, tanto che sono oltre 2 miliardi quelli che premiano l’applicativo. Sì, WhatsApp ha adesso un bacino di oltre 2 miliardi di utilizzatori.

Fino a qualche anno fa questo traguardo sembrava inimmaginabile anche per Facebook, eppure il servizio di messaggistica ha rivelato adesso di avere oltre 2 miliardi di utenti, una cifra che la sua società madre ha raggiunto nel 2017. Non ci sono molte informazioni precise su come il team abbia fatto a raggiungere un simile traguardo, ma non è difficile capire il motivo di questo successo.

WhatsApp è ormai diventato un elemento base della comunicazione mobile in molte parti del mondo e in alcuni casi svolge un ruolo importante perfino nello shopping, nelle campagne politiche e in altri aspetti della vita quotidiana. Ci sono pochi altri rivali disponibili, tra cui Telegram, e il fratello Facebook Messenger.

Il team di WhatsApp ha utilizzato il risultato come un’altra opportunità per combattere gli sforzi anti-crittografia. Il team ha sempre sostenuto che la crittografia forte fosse una “necessità nella vita moderna” e che “non avrebbe compromesso” funzionalità di sicurezza come la crittografia end-to-end. Ciò, sostiene il team WhatsApp, danneggerebbe la sicurezza delle persone.

In effetti, il gigante della chat sta chiedendo a paesi come Stati Uniti, Regno Unito e Australia di abbandonare i loro tentativi di indebolire la crittografia, in nome della lotta al crimine. E con 2 miliardi di utenti potenzialmente interessati, la lotta all’anti crittografia si farà sempre più pressante. Sul blog ufficiale, nel dare la notizia dei 2 miliardi di utenti attivi, si legge di un vero e proprio inno alla sicurezza:

Siamo consapevoli che con l’aumentare delle connessioni tra gli utenti cresca anche la necessità di protezione. Trascorriamo sempre più tempo online ogni giorno e, per questo motivo, proteggere le nostre conversazioni è più importante che mai

