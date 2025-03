Volvo ES90 è una nuova categoria di elettrica

Pubblicità

Alcuni potrebbero definirla una berlina, altri potrebbero considerarla una fastback se non addirittura un’auto che richiama il concetto di SUV, lasciamo a voi il giudizio: la nuova Volvo ES90 completamente elettrica si ritaglia uno spazio eliminando i compromessi tra questi tre segmenti, il che la pone in una categoria a sé.

Il produttore la presenta come una vettura che coniuga l’eleganza di una berlina, la versatilità di una fastback, e gli interni spaziosi e un’altezza da terra maggiorata tipici dei SUV. Comodità e spazio, utili per le esigenze di una famiglia, una vettura che riesce a bilanciare l’utilizzo lavorativo con quello privato.

È la prima auto Volvo con tecnologia a 800V, per un’autonomia di percorrenza più estesa e una ricarica più rapida rispetto a qualsiasi altra Volvo a trazione elettrica precedente.

La ES90, già ordinabile in alcuni mercati selezionati, è l’ultima novità che si aggiunge al portafoglio di modelli Volvo di fascia alta. Si tratta del sesto modello completamente elettrico della gamma, che affianca EX90, EM90, EX40, EC40 ed EX30 e segna un ulteriore passo verso l’obiettivo di completa elettrificazione del marchio.

Il profilo della ES90 è caratterizzato da un’altezza da terra leggermente più elevata. La linea del tetto armonizza l’estetica con lo spazio interno e contribuisce all’aerodinamica. Il frontale è contraddistinto dai proiettori a martello di Thor. Nella sezione posteriore si notano le luci posteriori a LED sagomate a C, integrate da luci a LED nel lunotto, elementi che creano una sequenza luminosa di benvenuto e di commiato.

È possibile scegliere tra sette colori esterni e quattro opzioni di cerchi di dimensioni comprese tra 20 e 22 pollici. Il portellone posteriore facilita il carico e lo scarico dei bagagli. Il bagagliaio offre uno spazio di carico fino a 424 litri. Abbattendo i tre sedili posteriori, tutti ripiegabili singolarmente, lo spazio di carico raggiunge i 733 litri. Il bagagliaio anteriore, con una capacità di 22 litri, è utile per contenere i cavi di ricarica.

Abitacolo

Internamente si evidenzia il passo lungo 3,1 metri che assicura uno spazio generoso per le gambe degli occupanti della seconda fila. La ES90 può essere personalizzata grazie a sei temi di illuminazione diffusa “per favorire il benessere sensoriale” e una serie di opzioni per i rivestimenti.

Il tetto panoramico è indicato come grado di proteggere dai raggi UV fino al 99,9%. E se si sceglie la versione elettrocromica, si può regolare la trasparenza dei cristalli; se si viaggia in una calda giornata estiva e si desidera “attenuare” un poco il riverbero del sole per ridurre l’abbagliamento e favorire la privacy, basta premere un pulsante.

Il sistema di climatizzazione è a quattro zone con impianto di purificazione dell’aria, certificato come adatto a chi soffre di asma e allergie. Secondo il produttore è in grado di bloccare l’ingresso nell’abitacolo del 95% del particolato PM 2,5 e di rimuovere il 99,9% degli allergeni derivanti da erba, alberi e polline.

I livelli di rumorosità all’interno dell’auto sono indicati come bassissimi, elemento che consente di apprezzare di più l’impianto audio. È possibile scegliere tra tre varianti, la più sofisticata delle quali presenta un impianto audio Bowers & Wilkins con 25 diffusori separati ad alta fedeltà distribuiti in tutto l’abitacolo, compresi poggiatesta e soffitto.

L’impianto è inoltre dotato dell’audio spaziale realistico della tecnologia Dolby Atmos, per un’esperienza sonora più immersiva. Un’esclusiva dell’impianto Bowers & Wilkins è una particolare modalità che riproduce i suoni degli Abbey Road Studios di Londra.

Volvo ES90 è equipaggiata con il sistema di infotainment di nuova generazione con Google integrato, che include servizi come Google Maps, Google Assistant e altre app presenti su Google Play. Il sistema, abilitato al 5G, senza soluzione di continuità, è gestito dalla piattaforma Snapdragon Cockpit di Qualcomm ed è progettato per fornire tutte le informazioni fondamentali per la guida, quando servono, attraverso lo schermo da 9 pollici riservato al conducente e l’head-up display.

Lo schermo centrale da 14,5″ consente di accedere alle funzioni di navigazione, intrattenimento, climatizzazione, telefono e altro ancora. E come ausilio per orientarsi negli spazi di parcheggio stretti, è disponibile una visualizzazione 3D gestita da una telecamera a 360 gradi.

Il produttore riferisce che l’ES90 rappresenta l’ultima frontiera in termini di sistemi elettrici e tecnologia delle batterie. La nuova tecnologia a 800 Volt fa il suo debutto, promettendo una ricarica più rapida, migliori prestazioni complessive e una maggiore efficienza.

Il produttore parla di un’auto che percorre distanze maggiori e si ricarica più velocemente di qualsiasi altra Volvo elettrica. La ES90 può estendere la percorrenza di 300 chilometri con 10 minuti di ricarica rapida a 350 kW e vanta un’autonomia fino a 700 chilometri secondo il ciclo WLTP.

La nuova Volvo ES90 può essere ordinata già in varie nazioni, Italia inclusa. È possibile scegliere tra tre versioni: Single Motor Extended Range, Twin Motor e Twin Motor Performance. La prima vanta un singolo motore da 255 kW e 480 Nm abbinato ad una batteria da 92 kWh. Velocità massima di 180 km/h, accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi e autonomia di 650 km WLTP. La trazione è posteriore.

La Twin Motor vanta doppio motore e la trazione integrale; la potenza di sistema è pari a 330 kW con 670 Nm di coppia, la velocità massima è di 180 km/h e l’accelerazione va da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi. L’accumulatore da 106 kWh promette percorrenza di 700 km WLTP.

La Performance vanta doppio motore a 500 kW con 870 Nm di coppia. La velocità massima è la stessa, ma permette di passare da 0 a 100 km/h in 4 secondi. La Batteria è da 106 kWh e l’autonomia indicata di 700 km WLTP. Per quanto riguarda i prezzi, in Italia si parte da 75.000 euro.

