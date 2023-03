Galaxy S23, Samsung rilascia mega aggiornamento per la fotocamera

I primi segnali che qualcosa non funzionasse a dovere nel comparto foto e video dei Galaxy S23 sono arrivati nelle recensioni, poi problemi e lamentele degli utenti si sono moltiplicati in rete: i terminali Galaxy S23 sono ottimi top di gamma Android ma fin dal lancio, o poco dopo, è risultato evidente la necessità di un aggiornamento, un mega update che ora Samsung sta iniziando a rilasciare per il comparto fotocamera dei suoi ultimi modelli top.

Le lamentele sono diverse: la maggior parte, e sembra il problema più sentito, è quello di foto e video in condizioni di illuminazione non ideali, con artefatti nelle immagini e sfarfallio nei filmati. In aggiunta la presenza di alcuni bug nella modalità notte ha complicato il tutto, con acquirenti adirati per risultati non all’altezza di un top di gamma, in alcuni casi persino qualitativamente inferiori ai modelli precedenti.

Questo senza contare le lamentele per gli effetti di fotografia computazionale troppo spinti: secondo alcuni Samsung calca un po’ troppo la mano quando sostituisce la foto della Luna scattata dall’utente con una di repertorio, oppure quando aggiunge i denti che mancano nei sorrisi delle persone fotografate, mettendoli però anche dove non ci dovrebbero essere.

Qui di seguito riportiamo tradotto il registro delle novità e dei cambiamenti del mega aggiornamento Samsung per la fotocamera per Galaxy S23:

Un miglioramento nell’app Galleria ti consente di eliminare immediatamente le foto che sono state appena catturate e che vengono elaborate.

L’algoritmo di messa a fuoco automatica è stato modificato, quindi quando si preme il pulsante di scatto, la fotocamera scatta una foto anche se l’inquadratura è fuori fuoco o non completamente impostata. Tuttavia, se desideri che l’app della fotocamera catturi un’immagine solo dopo che il fotogramma è a fuoco, puoi modificare il comportamento dall’app Assistente fotocamera (Assistente fotocamera »Priorità messa a fuoco alla velocità ON).

La nitidezza è migliorata e lo sfarfallio è stato ridotto durante l’acquisizione di video utilizzando la fotocamera ultrawide in situazioni di scarsa illuminazione utilizzando la modalità Super Steady. L’app della fotocamera mostra anche un avviso che spiega che la modalità Super Steady necessita di una buona luce ambientale per una migliore qualità dell’immagine.

Risolto il bug, che a volte mostrava una linea verde sul lato sinistro quando si utilizzava la fotocamera posteriore in modalità Foto.

Migliorata la stabilizzazione video quando la risoluzione è impostata su Full HD 60 fps e l’impostazione Auto FPS è disattivata durante l’utilizzo della fotocamera posteriore.

Migliorato il problema di banding che appariva nel cielo in condizioni di luce ambientale medio-bassa e quando si utilizza l’alta risoluzione (50 MP o 200 MP). La nitidezza complessiva è stata migliorata nelle modalità 50MP e 200MP. Samsung ha anche risolto il problema della sfocatura intermittente migliorando le prestazioni dell’OIS.

Samsung ha anche risolto il problema di qualità dell’immagine quando la modalità notturna è disattivata e l’app Camera Assistant è impostata sulla seguente impostazione: Velocità di scatto » Alta risoluzione » Priorità velocità.

È stato risolto anche il problema della fotocamera per cui il riconoscimento facciale non funzionava dopo aver terminato una videochiamata utilizzando un’app di terze parti.

Samsung ha anche migliorato la stabilità dell’app della fotocamera quando la cornice ha soggetti in movimento.

Il mega aggiornamento fotocamera che Samsung sta rilasciando in queste ore per Galaxy S23 a iniziare dalla Corea del Sud, segnalato da SamMobile, dovrebbe risolvere se non tutti almeno una parte consistente di quanto riassunto poco sopra. Le componenti hardware e i sensori dei Galaxy S23 sono di prim’ordine, per questa ragione è lecito attendersi non solo risoluzioni di bug e problemi ma anche sensibili miglioramenti.

Nei prossimi giorni e settimane Samsung amplierà il rilascio dell’aggiornamento per la fotocamera dei Galaxy S23 anche in altri paesi, Italia inclusa, probabilmente includendolo nell’update generale atteso in aprile.

