Le foto dei Galaxy S21 anticipano che Ultra è ingrassato

Ormai sappiamo praticamente tutto o quasi dei nuovi smartphone top di gamma Samsung: ora i Galaxy S21 sono mostrati in foto in rete svelando l’aspetto finale e il design, i colori e anche anticipando uno spessore decisamente sostenuto per il modello più potente e costoso Galaxy S21 Ultra.

Grazie alle foto dei Galaxy S21 pubblicate in rete poche ore prima dell’evento Samsung Unpacked che si svolgerà questo pomeriggio, alle 16 in Italia, è possibile farsi un’idea anche delle dimensioni tra i diversi modelli, Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Ultra.

In alcune delle immagini pubblicate da Mr.Techie che riportiamo in questo articolo sono visibili i terminali nelle colorazioni nera, bianca e anche viola, quest’ultima particolarmente gradevole e interessante per gli utenti che desiderano variare un po’ il colore del proprio smartphone.

Le immagini sembrano confermare tutte le anticipazioni finora emerse, anche per quanto riguarda il comparto fotocamere, fino ad arrivare a ben 5 obiettivi sul retro del modello Ultra. È lo stesso leaker Mr.Techie a evidenziare lo spessore sostenuto di Galaxy S21 Ultra, a suo dire talmente spesso da far sembrare iPhone 12 Pro sottile come una lama di rasoio. In ogni caso il colore scuro dello smartphone non rende agevole il confronto con gli altri terminali affiancati nella foto.

Gli adesivi sul retro sembrano confermare che si tratta di unità dimostrative provenienti direttamente da Samsung in ogni caso, trattandosi di una fuga di notizie online, occorre attendere ancora poche ore per scoprire tutto sui prossimi smartphone Samsung top di gamma. Tutto quello che sappiamo finora, incluse specifiche tecniche e prezzi attesi, è in questo articolo di macitynet.

