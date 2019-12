Warcraft III Reforged, il capolavoro Blizzard torna su Mac tutto rivisitato

Uno dei videogiochi più famosi di sempre, un classico del genere strategia in tempo reale, sta per tornare su Mac e PC completamente rimasterizzato: Warcraft III Reforged si può già preordinare e sarà disponibile il 28 gennaio dalle ore 15 costa Ovest degli USA, il 29 gennaio in Italia.

Lo sviluppatore ha lavorato a lungo per offrire una versione completamente aggiornata nel comparto grafica e audio, con migliaia di personaggi e ambienti ricreati da zero con la consueta meticolosa cura di Blizzard. Stessa attenzione dedicata anche a migliaia di animazioni ed effetti grafici che portano in vita gli abitanti dell’universo di Azeroth.

Come spesso accade nei titoli Blizzard il giocatore può vivere l’avventura controllando ognuna delle fazioni in guerra: i nobili Umani, i potenti Orchi, gli antichi e magici Elfi della Notte fino ad arrivare ai Non Morti. Le schermate di gioco e anche la grafica rinnovata dei personaggi, curati in ogni dettaglio, fanno sognare gli appassionati Blizzard di lungo corso e non solo.

Per chi è già pronto a tornare in Azeroth e per chi non lo ha mai visitato Warcraft III Reforged porta il classico titolo nell’era moderna, con un carico di ore di divertimento, assicurate dall’inclusione di Warcraft III Reign of Chaos e dall’espansione The Frozen Throne, per un totale di 7 campagne giocatore singolo e ben 60 missioni.

A questo si aggiunge il divertimento pressoché infinito delle partite multiplayer su Battle.net con nuove funzioni social e per trovare avversari del nostro livello. Sarà possibile sfidare sia gli utenti che giocano sia con la versione originale di Warcraft III sia chi possiede il nuovo Warcraft III Reforged. Lo sviluppatore include una modalità editor che permetterà agli appassionati di creare scenari e contenuti con ancora più strumenti e libertà.

Il titolo in arrivo supporta la modalità widescreen con interfaccia grafica rinnovata e supporta da subito numerose lingue, italiano incluso.

Warcraft III Reforge si può già preordinare al prezzo di 29,99 euro dallo store dello sviluppatore, mentre l’edizione speciale digitale Spoils of War da 39,99 euro contiene oggetti digitali bonus, cavalcature anche per altri videogiochi Blizzard.

