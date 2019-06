Web Marketing Festival, ecco i finalisti della competizione italiana tra startup

La sesta edizione della competizione tra startup del Web Marketing Festival è giunta alla fase finale: sono state infatti annunciate le sei aziende finaliste che si contenderanno i premi che incubatori e investitori partner dell’iniziativa hanno messo in palio per un valore complessivo di oltre 300.000 euro.

Le oltre seicento società candidate – sempre più ampia, tra queste, la presenza di progetti internazionali – confermano i numeri in crescendo già registrati nelle scorse edizioni e l’interesse per la competizione anche fuori dai confini nazionali.

AirTender, EDGAR Smart Concierge, INNOVACARBON, PatchAI, USERBOT e VENTUR sono i nomi delle sopracitate aziende che il prossimo 21 giugno avranno l’opportunità di presentare il proprio progetto sul palcoscenico del Festival.

Ciascuna di esse avrà a disposizione 3 minuti per presentare il proprio progetto d’impresa – si parlerà di Automotive, Turismo, Sostenibilità ambientale, Aviation e Intelligenza Artificiale applicata in ambito business e sanitario – davanti alla platea del Festival e alla giuria di investitori e incubatori presenti, tra cui Amazon Web Service, ARDUINO, Barilla, Enel Innovation Hub, Ferrovie dello Stato, Mediaset Infinity, UniCredit Start Lab e Zanichelli Venture.

Nell’ottica di offrire maggiore spazio e opportunità di crescita ai progetti innovativi meritevoli anche quest’anno il Web Marketing Festival impiegherà un’intera sala (la Sala Startup) con interventi formativi tenuti da relatori esperti: sarà un’interessante occasione per i partecipanti di accrescere le loro conoscenze dell’universo delle startup italiane e straniere e dei relativi processi di sviluppo.

La Sala Startup rappresenterà un’importante vetrina anche per altri 20 progetti candidati che, pur non rientrando tra i finalisti, si sono distinti per il potenziale della loro idea innovativa.

Tutte le informazioni sulla fase finale dell’iniziativa sono consultabili sul portale del Web Marketing Festival alla pagina dedicata.