Samsung consiglia di usare gli antivirus per le sue Smart TV

Le TV non sono più quelle di un tempo: bastava accenderle e scegliere il canale desiderato. Le odierne Smart TV offrono la possibilità di installare app e sono costantemente connesse alla stregua di smartphone, computer o tablet.

Le funzionalità nelle tv “intelligenti” mettono a rischio gli utenti, alla stregua di quanto potenzialmente possibile con i dispositivi mobili, memorizzando informazioni di tutti i tipi (es. credenziali per l’accesso ai servizi di home banking).

Con l’aumento del numero degli acquirenti, riferiscono gli esperti in sicurezza di Kasperky ci si aspetta anche un incremento delle misure protettive contro attacchi dannosi o furto di dati; tuttavia, data la novità, non sono ancora state sviluppate delle misure protettive totali, che contemplino anche questi dispositivi.

Fino a quando non saranno sviluppate soluzioni specifiche, è consigliabile non utilizzare le smart TV per navigare sul web come si farebbe con un computer, non effettuare il login a quei siti che immagazzinano dati e credenziali, come siti della banca o i social network, disattivare webcam ed evitare di scaricare app da fonti sconosciute.

Scanning your computer for malware viruses is important to keep it running smoothly. This also is true for your QLED TV if it's connected to Wi-Fi!

Prevent malicious software attacks on your TV by scanning for viruses on your TV every few weeks. Here's how 👇 pic.twitter.com/7hWUfJwy1K

— Samsung Support USA (@SamsungSupport) June 17, 2019