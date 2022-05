Western Digital mostra il futuro di Hard Disk e SSD

Western Digital è molto viva e continua a guidare il mercato degli Hard Disk e delle unità a stato solido (SSD) in tutti i settori, forti di una linea di produzione completa per entrambi i tipi di unità.

È con questa forte affermazione che Davide Villa (Director Business Development EMEA) e Fabrizio Keller (Senior Product Marketing Manager EMEA) si sono presentati alla stampa con un evento dal vivo, dopo due anni di conferenze online.

E lo hanno fatto con moltissime novità e diverse informazioni interessanti sia per gli addetti ai lavori che per gli utenti che da anni utilizzano i marchi del gruppo (Western Digital, SanDisk e G-Tecnology).

Ci mettiamo la faccia

La prima novità è appunto una nuova faccia, che corrisponde al cambio di logo di Western Digital, un marchio più moderno e che potete vedere qui sotto.

Il nuovo marchio è stato pensato per offrire una idea di rinnovamento generale e che trasporta le idee dell’azienda, che nella voce di David Goeckeler, CEO del gruppo, ne accompagnano l’intenzione.

“Tutte le nostre azioni prendono vita dalla convinzione che il potenziale umano possa combinarsi con l’innovazione digitale, creando molteplici possibilità”, ha affermato Goeckeler nella presentazione avvenuta online “Ispirati dai molteplici modi con cui i nostri clienti utilizzano i dati e forti della nostra presenza consolidata sul mercato, rispondiamo in maniera esclusiva a tutte le esigenze di storage dei nostri diversi clienti, su qualsiasi scala: dai più piccoli dispositivi intelligenti, ai più grandi cloud pubblici”.

“Il percorso di innovazione verso il futuro richiede gli strumenti più adeguati. La nostra esperienza ci consente di dire che quando le persone dispongono degli strumenti adatti per superare i loro limiti, possono ottenere grandi risultati”, ha aggiunto Soderbery. “Dalle auto a guida autonoma, all’intelligenza artificiale e alla realtà aumentata, fino allo streaming e al gaming, le nostre soluzioni flash accrescono il potenziale dei nostri clienti, permettendo loro di ottenere le migliori performance”.

L’incontro in Italia, nel quale Macitynet era presente, è stato invece il luogo per approfondire alcune delle tecnologie e dei prodotti che stanno arrivando.

Nuove unità da 22 e 26 TB

Diversamente da quanto saremmo portati a pensare, le unità meccaniche continuano ad avere un buon mercato, come ha precisato Davide Villa, con una crescita costante e di pari passo a quella delle unità SSD.

Questo porta Western Digital a vedere un futuro misto e non un accavallamento delle due tecnologie, considerando che le unità SSD sono sempre più destinate ai dischi di avvio mentre quelle meccaniche all’archiviazione (computer, ma anche NAS o Server), così come la fornitura di Datacenter destinati anche a servire i grandi nomi che offrono servizi cloud.

Non stupisce quindi che i nuovi prodotti coprano anche questa fascia di mercato: sono in arrivo infatti nuove unità meccaniche CMR da 22 TB e SMR da 26 TB, pensate perlopiù in ottica Enterprise, ma che saranno poi deliberate anche per tutta la linea di Western Digital (come le unità RED pensate per l’archiviazione 24/7, Purple per la videosorveglianza e Gold per funzioni più verticali).

Queste unità sfruttano la tecnologia OptiNAND di Western Digital, che ottimizza i processi interni di scrittura ottenendo un guadagno sino al 18% di capacità con un numero minore di errori.

Ma non solo unità meccaniche, sono in arrivo anche unità SSD PCIe Gen4 NVMe ad alta capacità per esigenze più verticali: le nuove SSD NVMe Ultrastar DC SN650 ottengono un formato da 2,5 pollici per l’infrastruttura tradizionale e quello più sottile E.1L ruler, in entrambi i casi con interfaccia sino a 15,36 TB.

Il fattore di forma più sottile E1.L aumenta significativamente la densità di storage del rack, riducendo così il TCO e migliorando al contempo la gestibilità, la manutenzione e l’efficienza dello storage.

Le unità meccaniche sono in fase di test su alcuni clienti selezionati, e Western Digital pianifica di rilasciare alcune unità al pubblico per l’estate, mentre le unità SSD arriveranno nella seconda metà dell’anno.

Novità anche per SanDisk Professional

“Il marchio SanDisk Professional offre soluzioni di storage per tutti coloro che comunicano”, ha dichiarato Jim Welsh, senior vice president, Consumer Solutions, Western Digital. “Siamo entusiasti di ribadire i valori condivisi in occasione della presentazione del marchio, avvenuta lo scorso anno proprio in questo periodo e di aggiungere al nostro già consolidato portafoglio una nuova offerta. Dall’inizio dell’idea, alla sua concretizzazione finale, i professionisti creativi possono contare sulle nostre innovazioni tecnologiche per catturare e preservare il contenuto, che è il vero valore del loro lavoro”.

La novità più succosa è il sistema PRO-BLADE SSD: in pratica un sistema modulare che, partendo da PRO-BLADE SSD Mag, unità piccole ma capaci, possono essere incapsulate sia su unità mobili PRO-BLADE TRANSPORT, che su più capacità unità Desktop PRO-BLADE STATION.

Questo consente di pilotare quattro unità PRO-BLADE SSD Mag contemporaneamente, muovendole come si trattasse di cartucce tra l’unita da scrivania e quella portatile, che comunque grazie all’interfaccia Thunderbolt consentono l’offload simultaneo e l’editing 4K / 8K / 12K in tempo reale.

L’unità singola PRO-BLADE SSD sarà disponibile in Italia a Giugno 2022 in versione da 1TB (220,99 €), 2TB (372,99 €, prezzo di vendita sigliato) e 4TB (721,99 €), mentre l’unità mobile PRO-BLADE TRANSPORT arriverà nello stesso momento nelle versioni senza unità interna (80,99 €), 1TB (290,99 €), 2TB (442,99 €) e 4TB (790,99€).

Più tardi arriverà anche l’unità Desktop PRO-BLADE STATION, per la quale non ci sono ancora i prezzi definitivi.

Gaming assoluto

Western Digital è molto attiva anche nel mercato Gaming, dove il marchio WD_Black ha avuto moltissime soddisfazioni negli ultimi anni (seguendo di pari passo il margine di crescita di tutto il settore).

La novità qui è rappresentata dall’unità interna WD_BLACK SN850X NVMe SSD, unità SSD interna con tecnologia PCIe Gen4 per giocatori che non vogliono compromessi.

Con una latenza ridotta al minimo, la velocità di scrittura arriva a 7.300 MB/s, con inoltre anche le funzioni integrate di caricamento predittivo e gestione termica adattiva.

L’unità sarà disponibile da Luglio su canali selezionati nei tagli da da 1, 2 e 4 TB a partire da $ 189,99.

Per quanto riguarda il mercato delle unità esterne, la novità è rappresentata da WD_BLACK P40 Game Drive SSD: dotata di interfaccia USB 3.2 Gen2x2, può raggiungere velocità di lettura fino a 2.000 MB/s2.

L’unità si distingue per un LED RGB pilotatile tramite il software WD_BLACK Dashboard (solo per Windows) che permette di personalizzare luci e frequenza, oltre che essere compatibile con diversi altri sistemi attivi (come avevamo raccontato in occasione della recensione dell’HUB Thunderbolt D50)

L’’unità WD_BLACK P40 Game Drive SSD sarà disponibile con capacità da 500GB, 1 e 2 TB a partire da $ 119,99 a partire dall’estate 2022