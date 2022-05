Un nuovo spot di Apple dedicato alla privacy

Apple ha condiviso un nuovo spot che evidenzia funzionalità dedicate alla privacy disponibili su iPhone, quali l’App Tracking Transparency e la protezione della privacy per Mail, pensate per aiutare a proteggere la privacy dell’utente e offrire maggiore controllo su app e siti che raccolgono i dati.

Nello spot si vede una giovane donna che si chiama Ellie scoprire che i suoi dati sono venduti all’asta, con offerte per le mail sul suo telefono, cronologie di acquisto, dati sulla localizzazione, contatti, cronologia dei siti visitati, ecc. Rendendosi conto di cosa accade, Ellie sfrutta l’App Tracking Transparency e la protezione offerta da Mail su iPhone, facendo in questo modo sparire nel nulla il battitore d’asta e gli offerenti.

In un documento tecnico diffuso lo scorso anno, Apple spiega che c’è un intero settore dell’economia, opaco e ramificato, che negli ultimi dieci anni ha accumulato una quantità̀ crescente di dati personali; un complesso ecosistema di siti web, app, social media, rivenditori di dati e aziende di tecnologie pubblicitarie tiene traccia di quello che le persone fanno online e offline, raccogliendo i loro dati personali. Queste informazioni vengono aggregate, condivise e utilizzate in tempo reale per le aste pubblicitarie, alimentando un’industria da 227 miliardi di dollari l’anno. Succede tutti i giorni, mentre le persone vivono la loro vita senza sapere nulla di cosa succede ai propri dati e senza aver mai espresso il proprio consenso.

Miliardi di annunci pubblicitari digitali vengono mostrati agli utenti online a ogni ora del giorno.11,12,13 Nei millisecondi che servono per caricare un annuncio si svolge un’asta in tempo reale in cui gli inserzionisti si contendono lo spazio pubblicitario, spesso basandosi sui dati personali raccolti su ogni individuo. Lo scambio di informazioni può̀ finire a reti pubblicitarie, inserzionisti, fornitori di servizi di attribuzione e misurazione, rivenditori di dati, altre aziende private e persino istituzioni pubbliche.

Da anni Apple offre tecnologie che tutelano la privacy degli utenti e contribuiscono a proteggere i dati. Nnel 2005 Safari è stato il primo browser a bloccare di default i cookie di terze parti. In iOS 11 e macOS High Sierra, Safari ha aggiunto la funzione Intelligent Tracking Prevention per limitare ulteriormente il tracciamento dei dati pur consentendo la normale funzionalità dei siti web. Nel 2018 Apple ha introdotto protezioni volte a impedire alle aziende il fingerprinting su Mac, una prassi con cui terze parti cercano di identificare i dispositivi degli utenti in base a dati come font e plug-in. Queste tecnologie rappresentano solo una piccola parte delle numerose funzioni per la privacy introdotte da Apple nei suoi prodotti.