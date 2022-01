Whatsapp ribadisce il concetto, «vogliamo fare l’app per iPad»

Whatsapp vuole fare un’applicazione per iPad consentendoci di mettere da parte il “fai da te”. Lo dice Will Cathcart, il capo della divisione di Meta che gestisce il più popolare sistema di messaggistica al mondo, in una intervista rilasciata a The Verge. «La gente ci chiede da tanto tempo di avere un’applicazione per iPad – spiega al sito americano Cathcart – e noi vorremmo davvero farla»

Non è certamente questa la prima volta che Whatsapp manifesta la sua intenzione di fare un’app per iPad. I rumors risalgono al 2019, poi a giugno dello scorso anno era stato lo stesso capo di Whatsapp a confermarlo con una dichiarazione a Wabetainfo quasi identica anche nella terminologia (we’d love to support Whatsapp on iPad”). Non ci sarebbe quindi nulla di nuovo se non che al momento, al contrario della scorsa primavera, sussistono tutti i presupposti perché la versione per iPad di Whatsapp possa finalmente materializzarsi.

Il principale punto è il supporto multidispositivo. Seppure ancora in beta la tecnologia permette già da adesso di avere un computer connesso allo stesso account Whatsapp anche senza che il telefono principale lo sia e senza che esso sia sulla stessa rete Wifi del computer. Sarebbe stata essenzialmente la mancanza di questa piattaforma tecnologica a sconsigliare il rilascio di un’applicazione nativa per iPad. Lo spiega lo stesso Cathcart a The Verge

“Abbiamo fatto tanto lavoro per supportare dispositivi multipli. La versione web e la versione desktop ora possono farlo. Se spengo il mio telefono o perdo la connessione posso continuare ad avere i messaggi sul desktop. Questo sarebbe davvero importante per un’applicazione tablet: essere in grado di usarla anche se il telefono non è attivo. La tecnologia, quindi ora c’è”.

Come spiega ancora The Verge a causa del modo con cui Whatsapp cifra i messaggi, il servizio non è mai stato in grado di sincronizzarli su vari dispositivi al contrario di quel che fanno altre applicazioni di messaggistica come, ad esempio, Telegram. Per questa ragione se il telefono non ha accesso ad Internet la versione desktop non funziona. Con la nuova versione della piattaforma ora l’account Whatsapp viene mappato correttamente su quattro differenti dispositivi usando una chiave che risiede sui server di Whastapp; per questo la prospettiva di una versione nativa dell’app per iPad è ora più vicina, resa più facile dal progetto Catalyst.

Ricordiamo che ad oggi è possibile gestire un account Whatsapp su iPad ma solo usando un artificio, in pratica costruendo un link alla versione web dell’applicazione. Questo ci consente di gestire le chat ma con una velocità largamente inferiore e sopratutto priva di funzioni come il push.

Se volete sapere come usare, pur con questi limiti, Whatsapp su iPad potete leggere questo nostro articolo.