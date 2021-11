WhatsApp lavora all’app universale per Mac e iPad con Catalyst

È passato un po’ di tempo da quando WhatsApp aveva lasciato intendere l’arrivo di una versione del suo client per iPad: adesso la piattaforma di messaggistica di proprietà di Facebook (Meta) sta lavorando a una nuova app per Mac grazie al progetto Catalyst di Apple, che è fortemente connessa a una futura app per iPad.

Come segnalato da WABetaInfo, WhatsApp sta lavorando a una nuova app da rilasciare grazie al progetto Catalyst di macOS: l’app per Mac apparirebbe, secondo il rapporto, esattamente come l’app per iPad individuata qualche tempo fa. Hanno la stessa interfaccia, ma WhatsApp per Mac avrà alcuni miglioramenti dell’interfaccia utente necessari per utilizzare correttamente l’app su una interfaccia desktop.

Al momento non si ha certezza di quando verrà rilasciata l’app per iPad, anche se non dovrebbe mancare molto, considerando che sono passati alcuni mesi da quando Mark Zuckerberg stesso ha lasciato intendere l’arrivo di una versione dell’app per il tablet.

In una intervista a giugno, WABetaInfo ha chiesto informazioni sul supporto multi-dispositivo, necessario per offrire una vera app WhatsApp nativa per iPad, e Zuckerberg aveva affermato che sarebbe “arrivato presto”, stessa dichiarazione fatta per l’app iPad. Ed allora, considerando che il supporto multi dispositivo è disponibile, non resta che attendere il rilascio dell’app per iPad.

Attualmente tutti gli utenti di WhatsApp possono provare la compatibilità multi-dispositivo, sebbene sia in fase di beta pubblica. Per l’app per iPad, invece, è necessario attendere la versione 2.0 della funzionalità multi-dispositivo.

Riguardo al progetto Catalyst, è qualcosa che gli sviluppatori possono provare da anni, per la precisione fin dal 2019. Mette a disposizione nuovi strumenti che pemettono agli sviluppatori di creare e progettare una singola applicazione che funzioni allo stesso tempo su iPhone, iPad e Mac.

Per sapere come usare WhatsApp multi dispositivo vi rimandiamo direttamente a questa guida di macitynet.