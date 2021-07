OnePlus 8 Pro e OnePlus Nord N10 scontatissimi fino a 420 € su Amazon

Amanti degli smartphone OnePlus all’ascolto è arrivato il vostro momento. Amazon sconta due terminali particolarmente apprezzati dall’intero panorama Android, con sconti fino a 420 euro. Si tratta di OnePlus 8 Pro, in versione 8 o 12 GB di RAM, e dell’acclamato OnePlus Nord N10. Si parte da appena 199 euro.

Il primo dei due terminali in sconto è OnePlus 8 Pro, con display 3D Amoled super fluido grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 120 hz. L’ampio schermo propone una diagonale da 6.78 pollici, estremamente fluido al tocco, mentre dal punto di vista multimediale propone una fotocamera quadrupla con sensore principale da 48 MP, hybrid zoom 3x, affiancato da un sensore ultra grandangolare da 48 MP, teleobiettivo 8 MP, e lente IR 5MO, con una fotocamera frontale da 16 MP. E’ in grado di registrare video in super slow motion fino a 960 fps.

L’offerta è valida nella variante 8+128 GB, e anche in quella 12+256 GB. Le prestazioni, in ogni caso, vengono assicurate dal processore Qualcomm Snapdragon 865 con connettività 5g, mentre a livello di autonomia ci pensa una potente batteria da 4510 mAh con supporto alla ricarica veloce, anche senza fili, e tecnologia warp charge 30t, che in 20 minuti riesce a ricaricare il dispositivo.

La versione 8+128 GB viene proposta a 499 euro, anziché 919 euro; clicca qui per acquistare;

viene proposta a 499 euro, anziché 919 euro; clicca qui per acquistare; La versione 12+256 GB viene proposta a 599 euro, anziché 1019 euro; clicca qui per acquistare;

OnePlus Nord N10

L’altro terminale in forte sconto, che costa appena 199 euro, è il OnePlus Nord N10. Si tratta di un terminale Android, basato su Android 10, con processore Snapdragon 690, Octa Core, e supporto al 5G. Lo smartphone propone un display con diagonale da 6.49 pollici, con una frequenza di aggiornamento a 90Hz, risoluzione di 2400 × 1080 pixel, e 405ppi.

Lo smartphone gode di una memoria di 6 GB di RAM e 128 GB di ROM, mentre dal punto di vista del reparto multimediale gode di una camera frontale da 16MP, con apertura f/2.05. Dal punto di vista delle fotocamere posteriori, invece, il terminale implementa un set di quattro fotocamere da 64MP + 8MP + 2MP + 2MP.

Anche in questo caso l’autonomia è ottima grazie alla batteria da 4300mAh, con supporto alla carica Warp 30T, dunque si parla di una ricarica particolarmente veloce ed efficiente. Non mancano servizi e app Google, e localizzazione in italiano.

Al momento OnePlus Nord N10 si acquista in sconto a 199 euro, anziché 349 euro. Clicca qui per acquistarlo.