WhatsApp cambia tutto, ecco la funzione segreta che ti fa risparmiare tempo prezioso

La nuova funzione segreta di Whatsapp è una mano santa per risparmiare tempo. Ecco in che cosa consiste, in dettaglio.

Whatsapp non smette mai di stupire con le sue novità, rendendo l’esperienza dell’utente sempre più piacevole, sulla piattaforma. E anche questa volta c’è una sorprendente funzione che può essere molto utili per risparmiare tempo.

Finora, quando si telefonava a un utente da Whatsapp, e quello non rispondeva, per lasciargli un messaggi bisognava seguire un procedimento ben preciso. Era infatti necessario riprendere manualmente la chat e decidere se inviare un messaggio vocale o un video. In questo modo, si poteva spiegare alla persona il motivo della chiamata ed eventualmente farsi richiamare più in fretta.

Questo passaggio prevedeva più step ed è per questo che gli sviluppatori hanno pensato bene di ovviare a tutto ciò, accorciando il procedimento e semplificando il tutto.

Whatsapp, introdotta nuova funziona segreta che rivoluziona le tue chiamate e le rende molto più fluide

Si intuisce bene che i passaggi precedenti erano più lunghi e noiosi, mentre con la novità introdotta dalla piattaforma, ora sarà tutto molto più immediato.

Ecco come gli sviluppatori hanno semplificato il procedimento per lasciare un messaggio all’utente che non ha risposto a una chiamata su WhatsApp. Immediatamente dopo la telefonata vocale persa, l’app propone subito di registrare un messaggio vocale oppure video.

È il sistema stesso che dopo aver riconosciuto di che tipo di chiamata si tratta, a proporre in automatico il messaggio più adatto da lasciare. Non avrai più necessità di cercare microfono o videocamera tornando in chat.

Non è una segreteria telefonica ma ne ripercorre le orme, data una certa similarità. WhatsApp, con l’introduzione di questa nuova funzione, non crea caselle separate né registrazioni automatiche come accade dopo una normale chiamata al telefono.

Con il nuovo procedimento, grazie a note vocali e video, semplicemente, snellisce le azioni successive da fare, dopo la chiamata persa. Una sorta di segreteria della nuova era tecnologica, in sostanza.

La persona che si vede recapitare il messaggio apre la conversazione e vede subito messaggio vocale o video. Ma non è tutto, perché WhatsApp ha anche inserito nuove emoji nelle chat vocali di gruppo, senza parlare. Esse servono a non interrompere l’interlocutore, mostrando le proprie reazioni a ciò che l’altra persona sta dicendo. È come annuire o non concordare durante una video call di gruppo, alzare la mano ecc.