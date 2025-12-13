Face ID sotto lo schermo, una nuova tecnologia per iPhone 18

La voce non è nuova, ma oggi rientra in circolazione con un dettaglio inedito che aggiunge un tassello interessante al mosaico. Il tema è l’arrivo del Face ID sotto il display negli iPhone 18 Pro, una prospettiva che ha fatto capolino più volte nei mesi scorsi con un andamento ciclico i e che ora trova nuova linfa grazie a un leaker cinese.

Secondo Smart Pikachu, account Weibo con un passato di anticipazioni corrette nella catena di fornitura, Apple avrebbe iniziato a testare un approccio basato su una finestra in vetro micro-trasparente integrata nel pannello. Non si tratta della eliminazione dei subpixel né di una struttura ottica di cui abbiamo già detto: qui parliamo di un riquadro di materiale stratificato, progettato per lasciar passare la luce infrarossa senza distorcere il segnale. In altre parole, il pannello OLED darebbe l’impressione di essere continuo ma includerebbe una sezione con proprietà ottiche specifiche che consentono ai sensori TrueDepth di operare come se non ci fosse alcun ostacolo.

Il funzionamento richiama alcune soluzioni sperimentate nel mondo Android, dove micro-perforazioni o pattern nanotecnici migliorano la trasmissione IR in aree selezionate. La finestra micro-trasparente rappresenta però un’evoluzione più raffinata, potenzialmente capace di garantire maggiore pulizia visiva e meno compromessi nella qualità dell’immagine. Lo stesso rumor sostiene che alcuni fornitori avrebbero già accelerato i preparativi produttivi, segnale che le prove in corso sono basate su materiali reali.

Per comprendere come questo rumor si intrecci con i precedenti, conviene ricordare che mesi fa si era parlato di una tecnologia diversa: la rimozione selettiva dei subpixel nell’area dei sensori. L’obiettivo era creare micro-varchi nella matrice OLED eliminando gli elementi che bloccano la luce infrarossa.

Nel quadro emerso entra anche la questione del design. Se il Face ID dovesse realmente finire sotto lo schermo, rimarrebbe comunque un elemento impossibile da nascondere: la fotocamera frontale. Smart Pikachu non entra nei dettagli, ma analisti come Ross Young e Mark Gurman concordano sul fatto che per ora il foro e la Dynamic Island non sono destinati a scomparire. Piuttosto, gli elementi verrebbero ridimensionati, lasciando visibile solo ciò che non può essere occultato. Forse solo con iPhone 19 (o si chiamerà iPhone XX?) tutto vetro avremo questa fondamentale novità tecnica.

A questo punto, sia che prenda forma la strada della finestra micro-trasparente, sia che prevalga quella della matrice modificata, siamo di fronte ad una serie di fonti puntano verso il Face ID sotto lo schermo negli iPhone 18 Pro. Potrebbe essere questa la principale novità del nuovo modello che, per il resto, non dovrebbe essere molto differente nel design da iPhone 17 Pro