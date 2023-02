WhatsApp permetterà di inviare foto in alta qualità

Ad oggi le foto inviate tramite WhatsApp non arrivano al destinatario con la qualità originale: anche se si invia un’immagine di alta qualità, WhatsApp la comprime e ne riduce sia le dimensioni che la qualità, così da velocizzare il trasferimento.

Le cose, però, potrebbero presto cambiare: sia l’app per Android e anche il client desktop di WhatsApp permetteranno di inviare immagini in alta qualità. C’è già una prima schermata che mostra l’esatta interfaccia di questa nuova funzionalità che in futuro arriverà senz’altro anche su iPhone.

Ricordiamo che il mese scorso era stato riferito che Meta stava testando la capacità di inviare immagini di alta qualità tramite l’app WhatsApp Android. Adesso sembra che la stessa funzione potrebbe presto raggiungere il client desktop. Il noto blog WhatsApp WABetainfo ha individuato la funzione sulla versione desktop di WhatsApp, confermando che la funzionalità è adesso in fase di sviluppo. Ha anche rivelato come apparirà la relativa interfaccia utente.

Vale la pena sottolineare che gli utenti saranno ancora in grado di inviare immagini utilizzando la solita compressione. Questo consentirà di velocizzare i trasferimenti e di non occupare troppa memoria nel dispositivo di destinazione.

L’azienda sta lavorando a questa possibilità fin dal 2021, anche se finora non ha prodotto risultati tangibili. Nel corso degli anni la funzione ha subito diversi ritardi, ma le anticipazioni multiple e anche la schermata che riportaimo in questo articolo segnalano che forse questa è la volta buona. Al momento non è stato ancora avviato il consueto processo di beta testing, ma la fonte si dice certa che ciò avverrà nei prossimi mesi.

Nel frattempo, chi volesse inviare immagini alla qualità originale tramite WhatsApp dovrà inviarle come documenti. Questo è al momento l’unico trucco che consente di raggiungere il risultato desiderato. Se siete interessati a conoscere qualche trucco di WhatsApp vi suggeriamo di iniziare da questo articolo, dove spieghiamo come poter guardare lo stato di altri contatti pur restando anonimi e non apparendo nella lista di chi lo ha guardato.