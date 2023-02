Come conoscere lo Stato WhatsApp di altri restando anonimi

Si sa, la curiosità è sempre viva e vegeta nel mondo dei social e spesso e volentieri ci si vuole un po’ impicciare negli affari di amici e parenti, senza però esporsi. Ecco, allora, una semplice guida su come guardare lo Stato WhatsApp di altri utenti senza farglielo sapere e restare nell’anonimato.

WhatsApp sta introducendo negli ultimi tempi tante funzioni relative alla privacy degli utenti. Tra le ultime novità in questo senso la possibilità di nascondere il proprio stato “online” a chiunque. Questo farà sì che possiate tranquillamente aprire l’app senza che gli altri lo sappiano. L’unico momento in cui apparirete online è quando si scrive un messaggio. Ed infatti, il solo destinatario vedrà apparire la classica scritta “sta scrivendo“.

Ad ogni modo, per tornare al tema di questa guida, ecco i semplici passaggi da compiere per guardare lo Stato di altri utenti senza essere visti. Ricordiamo, ancor prima di spiegare i semplici passaggi da compiere, che lo Stato è visibile accanto alla voce Chat in alto (su Android) o cliccando sulla icona Stato in basso a sinistra su iPhone.

Come guardare lo Stato Whatsapp senza essere scoperti

1 Tutto quello che dovrete fare è aprire l’app WhatsApp su iPhone o Android e recarvi nel menù delle Impostazioni. Per farlo dovrete cliccare i tre puntini in alto a destra su Android, o in basso a destra su iPhone.

2 Una volta entrati nel menù Impostazioni sarà sufficiente entrare su Privacy e, da qui, togliere la spunta alla voce “Conferme di lettura”.

3 In questo modo, potrete visualizzare gli Stati degli utenti senza che loro sappiano nulla, restando così totalmente anonimi. Attenzione, però.

4 Ed infatti, se decidete di riattivare immediatamente la conferma di lettura, il vostro nome apparirà nell’elenco di chi ha visualizzato le storie. Per ovviare a questo problema, prima di riattivare la conferma di lettura, dovrete attendere la scadenza della Storia pubblicata dal contatto che avete spiato. Il tempo massimo di ciascuno Stato, ricordiamo, è di 24 ore. Per stare certi di non essere scoperti, attendete 24 ore dalla visualizzazione dello Stato, prima di riattivare la conferma di lettura.

