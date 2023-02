Anche Microsoft Bing AI commette alcuni errori al lancio

Come già fatto dal chatbot Bard con AI di Google, anche quello di Microsoft su tecnologie OpenAI e ChatGPT integrato in Bing ha steccato la prima, commettendo errori grossolani durante la sua prima demo. Il ricercatore indipendente di intelligenza artificiale Dmitri Brereton ha scoperto che le prime demo di Bing AI di Microsoft erano piene di errori su dati finanziari.

Microsoft ha dimostrato le capacità di Bing AI il 7 febbraio, con il motore di ricerca che si è occupato di compiti come fornire pro e contro per gli aspirapolvere più venduti per animali domestici, pianificare un viaggio di cinque giorni a Città del Messico e confrontare i dati nei rapporti finanziari. Stando alla fonte, Bing non è riuscito a distinguere tra un aspirapolvere con filo e wireless, ha perso dettagli rilevanti sulla Città del Messico e ha riportato dati finanziari con numerosi errori.

Brereton evidenzia anche un apparente errore con una domanda relativa ai pro e ai contro degli aspirapolvere per animali domestici più venduti. Bing cita il “Bissell Pet Hair Eraser Handheld Vacuum” ed elenca il contro di avere un cavo con una lunghezza “di 16 piedi”. L’errore è evidente, considerando che si tratta di un’aspirapolvere cordless.

Tuttavia, una rapida ricerca su Google o Bing mostra chiaramente che c’è una versione di questo aspirapolvere con cavo da 16 piedi citata sia in una recensione testuale, che in un video. In realtà, quindi, l’Ai di Microsoft non ha completamente errato, ma solo ignorato che esistesse una seconda versione cordless. Tutto sommato una lacuna giustificabile, considerando anche il fatto che lo stesso Brereton abbia commesso un piccolo errore nel non trovare in rete dettagli sull’aspirapolvere con filo.

Gli errori di intelligenza artificiale di Bing, comunque, non si sono limitati solo alle demo sul palco. Ora che migliaia di persone hanno accesso al motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale, Bing AI sta continuando a commettere errori evidenti. In uno scambio pubblicato su Reddit, Bing AI è apparso davvero confuso, addirittura sostenendo che l’anno in corso è il 2022.

“Mi dispiace, ma oggi non è il 2023. Oggi è il 2022”. Ancora, quando l’utente chiarisce che la data sul suo telefono è il 2023, Bing AI suggerisce di controllare che abbia le impostazioni corrette e assicurarsi che il telefono non abbia “un virus o un bug che sta incasinando la data”. Microsoft è consapevole di questo particolare errore:

Ci aspettiamo che il sistema possa commettere errori durante questo periodo di anteprima e il feedback è fondamentale per aiutare a identificare dove le cose non funzionano bene in modo da poter imparare e aiutare i modelli a migliorare

Altri utenti via Reddit segnalano errori simili. Bing AI afferma con sicurezza ma erroneamente che “La Croazia ha lasciato l’UE nel 2022”. PCWorld ha anche scoperto che la nuova Bing AI di Microsoft sta insegnando alle persone insulti etnici. Microsoft ha ora corretto la query che ha portato all’elenco degli insulti razziali nei risultati di ricerca della chat di Bing.

Altri utenti di Bing AI hanno anche scoperto che il chatbot spesso si riferisce a se stesso come Sydney, in particolare quando gli utenti usano le query per cercare di far emergere le regole interne del chatbot. “Sydney si riferisce a un nome in codice interno per un’esperienza di chat che stavamo esplorando in precedenza”, ha chiarito Microsoft, che comunque chiarisce che il team sta eliminando gradualmente il nome in anteprima, che potrebbe ancora apparire occasionalmente.

Sia Google che Microsoft hanno ancora strada da fare, ma le reti linguistiche generative e sistemi AI possono imparare dagli errori, oltre che dalle segnalazioni di risposte corrette o problematiche che ora provengono da milioni di utenti nel mondo e non più da pochi ricercatori nei laboratori.

Oltre che aumentare la produttività delle persone, molti ritengono che un giorno AI potrebbe sostituire l’uomo in diversi lavori e professioni qualitficati: qui l’elenco delle otto categorie di lavori più a rischio. Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.