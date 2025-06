Whatsapp, come cancellare definitivamente i media condivisi su Android

Avete appena cancellato una foto, un video o un audio inviato/ricevuto su Whatsapp? Bene, se il vostro è un telefono Android, in realtà potreste non averlo cancellato. Non davvero, non del tutto. C’è un vero e proprio “buco nero” dove in realtà questi file restano, indisturbati, ad occupare prezioso spazio su disco. Gigabyte su gigabyte, se non ci avete mai messo mano prima d’ora.

Quando cancelliamo un file su WhatsApp stiamo semplicemente rimuovendo il riferimento dalla conversazione: il file invece resta nella memoria del telefono.

In rete c’è chi fa clickbait chiamandolo “il cestino nascosto di Whatsapp”, ma non è nulla di tutto questo: si tratta semplicemente della cartella, profondamente annidata nella memoria locale, dove vengono normalmente scaricati tutti i filmati, le immagini, i vocali e i documenti scambiati sulla piattaforma e che, una volta eliminati dall’app, non vengono cancellati fisicamente dal telefono.

Perché succede

È un bug? tutt’altro: è un comportamento voluto, anche se può sembrare poco intuitivo. WhatsApp infatti separa la gestione della chat da quella dei file salvati sul dispositivo per diversi motivi:

Evita perdite accidentali: Se un file viene scaricato e salvato nella memoria del telefono, viene trattato come un file personale. Anche se lo eliminiamo dalla chat, secondo Whatsapp potremmo comunque volerlo conservare. Compatibilità con gallerie e app di terze parti: Molti utenti visualizzano i media WhatsApp direttamente dalla Galleria o da app come Google Foto. Se venissero cancellati automaticamente eliminandoli dalla chat, questo potrebbe creare confusione o problemi. Controllo maggiore all’utente: Infine, secondo Whatsap sta a noi decidere se eliminare solo il messaggio dalla chat o anche il file fisico. Gestendo il funzionamento in questa maniera, ci viene data questa opportunità.

Si può evitare?

Come dicevamo questo funzionamento non solo è voluto, ma non si può neppure cambiare.

Diverse guide online lasciano intendere che disattivando il download automatico dei media dalle impostazioni, questi non finiscano più nella memoria locale. Vero, ma solo in parte, perché nel momento in cui clicchiamo sul simbolo di download di un vocale, una foto o un video ricevuti, a quel punto quel contenuto viene scaricato nella sopracitata cartella. E come già spiegato, cancellandolo poi dalla chat, sparisce soltanto il riferimento, non il file vero e proprio.

Come eliminare definitivamente i media su Whatsapp

Compreso questo, è bene sapere che si possono comunque cancellare manualmente questi file rintracciandoli nella memoria locale.

Con un File Manager

Vi serve un file manager, va bene anche quello preinstallato sul vostro modello. Nelle immagini qui allegate trovate i passaggi fotografati tramite CX File Explorer, tra le app più comode e intuitive usate (praticamente da sempre) dal sottoscritto.

Prendendo per esempio questo file manager: apritelo, spostatevi nella sezione chiamata LOCALE, cliccate su Memoria principale (la prima icona a sinistra, di colore arancione, contrassegnata dal simbolo stilizzato di uno smartphone), quindi seguite questo percorso:

Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media

Qui dentro trovate una serie di cartelle chiamate:

WhatsApp Animated Gifs

WhatsApp Audio

WhatsApp Documents

WhatsApp Images

WhatsApp Stickers

WhatsApp Video

WhatsApp Voice Notes

Potete navigare all’interno di ciascuna e, tra una sottocartella e l’altra, vi troverete tutti quei file che sono stati scambiati sulla piattaforma, compresi quelli che pensavate di aver eliminato per sempre.

Da qui potete selezionarli uno a uno, oppure tutti insieme, e cancellarli anche dalla memoria fisica, avendo cura poi di svuotare il cestino per eliminarli definitivamente.

Direttamente dall’app

In alternativa potete aprire WhatsApp, cliccare su Impostazioni > Archiviazione e dati > Gestisci spazio e dall’elenco in fondo, chat per chat, andare a cancellare selettivamente i file che desiderate eliminare anche dalla memoria locale.

Non è il metodo più veloce, specie se state cercando soltanto una determinata categoria di file (solo foto, solo video, solo audio, eccetera) ma se vi interessa eliminare soltanto quelli più pesanti, allora è il modo più rapido per rintracciarli perché non solo le chat vengono ordinate per peso, ma anche al loro interno i file possono essere filtrati visualizzando in cima quelli più grandi.

