WhatsApp, in arrivo un client Mac che funziona anche senza l’iPhone vicino

Dal 2016 è disponibile un client WhatsApp per Mac utilizzabile direttamente dal computer, senza browser. La versione per Mac OS X 10.9 o seguenti richiede l’installazione di WhatsApp sul computer; al completamento dell’installazione bisogna avviare WhatsApp sul computer e dallo smartphone scannerizza il codice QR per accedere.

A differenza del concorrente Telegram, l’applicazione WhatsApp per Mac richiede però sempre e comunque la connessione costante con l’iPhone, un sistema che rende meno comodo il client rispetto ad applicazioni concorrenti. Tutto ciò potrebbe ad ogni modo cambiare in futuro.

Stando a quanto riferisce il sito WABetaInfo, solitamente molto affidabile per questo tipo di informazioni, è prevista una applicazione Mac e Windows in grado di funzionare indipendentemente dal collegamento dello smartphone nelle vicinanze. A detta di queto sito lo svilupo di questo nuovo client è il motivo per il quale la versione per iPad non è ancora disponibile.

WhatsApp vorrebbe distribuire il suo nuovo sistema multipiattaforma in n unica soluzione per tutti i sistemi operativi, il che comporta certamente alcuni cambiamenti piuttosto profondi dell’infrastruttura. Facebook, l’azienda che è proprietaria di WhatsApp, quest’anno dovrebbe presentare anche un client Messenger per Mac e PC.