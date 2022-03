WhatsApp lavora ai sondaggi per gruppi su iPhone

Gli sviluppatori di WhatsApp sono al lavoro su varie nuove funzioni e una di queste è una funzionalità che dovrebbe permettere di creare sondaggi, per consentire di dire la nostra su domande poste da altri utenti nell’app di messaggistica istantanea.

A riferire di questa presunta nuova funzionalità è il sito WABetainfo, spiegando che la funzione sondaggi è attualmente in fase di sviluppo su iOS e non è disponibile per i public beta tester; da quanto si vede in una presunta schermata sembra di capire che sarà possibile avviare un sondaggio all’interno di un gruppo e permettere alle varie persone che fanno parte del gruppo, di votare.

I sondaggi saranno visibili solo ai partecipanti di un gruppo, e la votazione avviene con tecnologia di cifratura end-to-end (né il creatore del sondaggio, né gli altri partecipanti possono sapere chi ha votato e cosa) e quindi solo le persone nell’ambito dello stesso gruppo possono votare e visualizzare i risultati.

Il sistema sembra simile a quello da anni disponibile su Twitter dove è possibile creare facilmente un sondaggio e vedere subito i risultati (i risultati vengono visualizzati subito dopo il nostro voto, indicato con un segno di spunta accanto alla scelta). Twitter conente di votare solo una volta in un sondaggio. Il numero totale di voti espressi fino a quell’istante e il tempo rimanente per il sondaggio vengono indicati sotto le opzioni.

Un sondaggio di Twitter può durare da 5 minuti a 7 giorni dalla pubblicazione. La scadenza dipende dalla durata impostata dall’utente che ha twittato il sondaggio. L’opzione vincente verrà mostrata in grassetto. Chi ha votato in un sondaggio, può ricevere una notifica push per vedere i risultati finali. È facile supporre che funzionalità simili siano previste anche per WhatsApp.

Una novità che dovrebbe arrivare a breve sono le reazioni ai messaggi, in stile iMessage, offrendo un modo rapido e semplice per rispondere a un messaggio (ad esempio, un pollice in su o un pollice in giù in) senza dover digitare una risposta di testo più lunga.