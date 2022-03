Volvo Cars vende 42.067 auto a febbraio, le elettrificate aumentano del 33%

Volvo Cars riferisce di avere registrato vendite pari a 42.067 unità a febbraio, con un calo del 17,2% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, e che la domanda di prodotti del marchio resta elevata.

In seguito al lento miglioramento della situazione lungo la catena di approvvigionamento, la produzione migliora di mese in mese. La Casa automobilistica sta raggiungendo i livelli di produzione di un anno fa, sebbene sia ancora lontana dalle sue ambiziose previsioni. Come di consueto, i volumi di produzione incideranno sulle consegne ai clienti retail causando un ritardo di 2-3 mesi.

Le carenze di approvvigionamento sono destinate a rimanere un fattore limitante per Volvo Cars e l’industria automobilistica in generale. L’escalation del conflitto militare in Ucraina potrebbe influire negativamente sulla catena di fornitura, poiché simili eventi causano disagi ai trasporti e all’attività economica nelle regioni circostanti. La Casa automobilistica riferisce di stare seguendo attentamente lo sviluppo della situazione.

Le vendite dei modelli Recharge hanno rappresentato il 33% di tutte le vetture del brand vendute a livello globale nel corso del mese. Le vendite di vetture a trazione solo elettrica sono aumentate del 229,5% rispetto allo stesso mese dello scorso anno e hanno costituito il 7,9% delle vendite totali.

Nei primi due mesi del 2022, Volvo Cars ha venduto 89.628 automobili, segnando un calo del 18,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio. A gennaio e febbraio, le vendite di modelli Recharge sono aumentate del 7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, arrivando a rappresentare il 32,3% delle vendite totali. Le auto a trazione solo elettrica hanno registrato un aumento del 174,9%, arrivando a costituire il 7,2% delle vendite complessive durante il periodo considerato.

A febbraio, le vendite in Europa sono diminuite del 18,6% per un totale di 19.512 auto consegnate, di cui più della metà rappresentate da modelli Recharge. Nei primi due mesi dell’anno, le vendite di Volvo Cars in Europa sono state di 38.203 unità, in calo del 21,8% rispetto allo stesso periodo del 2021.

In Cina, le vendite sono scese del 13,8% a 8.691 auto a febbraio. Nei primi due mesi dell’anno, Volvo Cars ha consegnato sul mercato cinese 23.320 vetture, registrando una riduzione del 20,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Le vendite negli Stati Uniti si sono attestate a 6.219 unità a febbraio, in diminuzione del 32,1% se paragonate a quelle dello stesso mese dell’anno scorso. Nei primi due mesi dell’anno, Volvo Cars ha venduto negli USA 13.329 auto, segnando un calo del 23,0% rispetto allo stesso bimestre del 2021.

A febbraio 2022, l’auto più venduta dalla Casa automobilistica è stata la XC60 con 13.503 vetture (2021: 14.463), seguita dalla XC40 con 12.611 unità (2021: 15.818) e dalla XC90, di cui sono stati venduti 5.582 esemplari (2021: 6.808).

