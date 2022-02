WhatsApp prepara le reazioni ai messaggi per iPhone e Android

Il piano di WhatsApp di portare le reazioni ai messaggi sulla popolare piattaforma di chat, in pieno stile iMessage, sembra entrare nelle sue fasi finali, come ben visibile sui nuovi screenshot condivisi in rete.

Come spesso accade, le informazioni sono state diffuse per la prima volta da WABetaInfo. WhatsApp ha lavorato sulle reazioni ai messaggi, cosiddetti “Tapback” nel gergo di Apple, già da qualche tempo, precisamente dall’estate scorsa.

La funzione offre agli utenti dell’app di messaggistica un modo rapido e semplice per rispondere a un messaggio (ad esempio, un pollice in su o un pollice in giù in) senza dover digitare una risposta di testo più lunga.

Già in passato i primi indizi su questa nuova funzione restituivano agli utenti l’idea finale di come sarebbe stata implementata, ma le ultime immagini diffuse danno agli utenti un’idea migliore di come probabilmente funzioneranno queste reazioni.

Simile a quanto accade su Facebook Messenger, gli utenti di WhatsApp vedranno una riga di emoji appena sopra un messaggio, anche se non è immediatamente chiaro dalle immagini se la stringa apparirà dopo una pressione prolungata o con un semplice tocco di un nuovo pulsante.

Le sei emoji attualmente presenti includono pollice in su, cuore, faccia con lacrime di gioia, faccia con la bocca aperta, faccia piangente e mani giunte. Quando verrà scelta una reazione, questa appare in un profilo più piccolo sotto il messaggio.

In particolare, Facebook Messenger include un pulsante più nelle sue opzioni di reazione per accedere a un selettore di emoji completo, ma al momento questo non appare negli screenshot di WhatsApp e non è noto se ne verrà aggiunto prima dell’implementazione definitiva della funzionalità.

Secondo WABetainfo, WhatsApp prevede di portare le reazioni ai messaggi su WhatsApp sia su iOS che su Android, possibilmente in una beta imminente prima di essere distribuito al grande pubblico. Inoltre, le reazioni saranno crittografate end-to-end, proprio come i messaggi standard sulla piattaforma.

Da notare che WhatsApp a breve potrebbe consentire il trasferimento delle chat da Android ad iPhone, funzione di particolare interesse per chi passa dall’una all’altra sponda nell’acquisto di un nuovo smartphone.