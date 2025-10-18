WhatsApp imporrà un limite mensile per i messaggi senza risposta

Meta lavora per risolvere il problema dello spam lamentato da alcuni utenti con WhatsApp (inconveniente lamentato in particolare in alcune aree del mondo come l’India) e ha fatto sapere che inizierà a testare un limite mensile al numero di messaggi che gli utenti possono inviare alle persone che non hanno risposto.

L’applicazione di messaggistica centralizzata è stata inizialmente concepita per l’invio di semplici messaggi ai propri contatti ma nel tempo ha ampliato le funzionalità, permettendo di gestire gruppi, community e utenze commerciali. Con account business è possibile inviare/ricevere messaggi non sempre facili da gestire e Meta ha deciso di affrontare il problema dello spam. L’azienda ha riferito al sito TechCrunch che comincerà a testare il limite massimo di messaggi che è possibile inviare ogni mese alle persone che non hanno risposto.

Tutti i messaggi inviati dagli utenti e dalle attività commerciali ad altri saranno conteggiati ai fini del raggiungimento di questo nuovo limite mensile, a meno che non ricevano una risposta. “Ad esempio, se incontri qualcuno a una conferenza e invii tre messaggi, questi saranno conteggiati ai fini del raggiungimento del limite”, ha spiegato l’azienda di Mark Zuckerberg.

QUando sarà attiva la novità?

Per il momento non sono stati rivelati altri dettagli e non è chiaro qual è il limite esatto, né se tali limitazioni saranno valide solo in alcune nazioni. È probabile che i test inizieranno da qui a breve e dettagli specifici verranno rivelati con il procedere della sperimentazione.

Whatsapp aggiorna regolarmente l’app omonima; tra le funzionalità arrivate con gli ultimi update vi sono le Live Photo (iOS) e le “foto in movimento (Android), i temi delle chat, nuovi sfondi per le videochiamate, nuovi pacchetti di sticker e la ricerca dei gruppi più facile (ora è possibile cercare qualcuno che conosciamo e che fa parte del gruppo nella tab Chat; in questo modo verranno visualizzati i gruppi che abbiamo in comune). Altra novità in arrivo è la prenotazione dei nomi utente.

Tutti gli articoli che parlano di WhatsApp sono disponibili da questa pagina di macitynet.