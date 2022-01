WhatsApp per iPhone migliora le notifiche

WhatsApp sta testando una nuova funzionalità su iOS che permetterà di visualizzare nelle notifiche la foto del profilo dell’autore del messaggio.

A riferirlo è il sito WABetaInfo, spiegando che la funzionalità è in ditribuzione pr gli utenti che utilizzano iOS 15, giacché sfrutta API che richiedono l’ultima versione del sistema operativo. Al momento la funzione non è ancora attiva per tutti, ma non dovrebbe mancare molto prima che la novità sia effettivamente visibile a chiunque.

WhatsApp su Android consente già di visualizzare la foto del profilo dell’utente nelle notifiche e dunque questa novità su iOS consentirà di pareggiare la funzionalità con quella per Android.

Gli sviluppatori di WhatsApp lavorano per integrare costantemente piccole e grandi novità. A dicembre sono stati attivati i messaggi effimeri per impostazione predefinita nelle nuove chat (basta andare elle impostazioni della privacy e selezionare “Timer messaggi predefinito”), con opzioni del timer di 24 ore, 7 e 90 giorni. C’è anche un nuovo collegamento rapido per attivare la funzione quando si crea un gruppo. Ora è possiible riascoltare i tuoi messaggi vocali prima di inviarli, bloccando la registrazione e toccando il tasto dello stop ed è presente la nuova opzione “Emoji e sticker” per creare i un’immagine del gruppo “più frizzante”.