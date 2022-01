Al CES 2022 Govee Glide 3D, i pannelli LED esagonali con effetto 3D

Dopo aver presentato numerose periferiche per l’illuminazione smart, ed essere entrato di diritto in competizione con brand più noti, Govee rinnova l’offerta anche al CES 2022, con nuovi pannelli RGBIC esagonali e con effetto 3D.

Tra le nuove periferiche presentate la lampada da parete Govee Glide (modello H6062), dotato di 7 pezzi che consentono agli utenti di creare i propri design, come una divertente forma a “L” o a “V”. Ogni pezzo può essere personalizzato individualmente o controllato allo stesso tempo, consentendo di visualizzare fino a 57 colori contemporaneamente. Si tratta di un accessorio che certamente servirà a ravvivare le serate gaming e le feste tra amici.

Ancora, in mostra al CES 2022 la luce a parete Govee Glide Hexa (modello H6061), studiati per soggiorni, sale da gioco e altri spazi in casa. Quese propongono 10 pannelli a forma esagonale, per poter per realizzare design divertenti e maestosi. Utilizzano la tecnologia RGBIC, e ogni pannello è progettato con un guscio trasparente unico, che consente ai colori di risplendere dal retro, aggiungendo un tocco di atmosfera in più ovunque sia installato.

In arrivo nell’estate del 2022 anche una nuova aggiunta alla serie Hexa: simile al suo predecessore, i nuovi pannelli luminosi Hexa avranno effetti di luce, modalità musicali e colori che possono essere personalizzati tramite l’app Govee Home. Tuttavia, questo nuovo set di pannelli luminosi avrà forma di cubo, progettati per creare effetti tridimensionali.

Disponibilità e prezzi

La lampada da parete Govee Glide (versione 6+1) viene venduta al dettaglio a 99,99 dollari. Il modello da 12 pezzi viene venduto al dettaglio per 149,99 dollari, mentre i pannelli luminosi Govee Glide Hexa vengono venduti al dettaglio a 189,99 dollari . Tutti i prodotti sono attualmente disponibili negli Stati Uniti, in Europa , in Canada e nel Regno Unito. Possono essere acquistati sia sul sito ufficiale che vende anche in Europa anche sul negozio Amazon di Govee.