Lo smartphone Xiaomi Redmi 10 è in offerta a 158,61 euro

Volete cambiare telefono e state pensando ad uno Android? Magari uno Xiaomi di recente generazione…in tal caso sappiate che c’è lo Xiaomi Redmi 10 in promozione a 158,61 euro: praticamente con quasi cento euro di sconto.

Si tratta di uno smartphone di tutto rispetto perché incorpora le più recenti tecnologie, a partire dallo schermo, che è un pannello Full HD+ da 6,5 pollici con risoluzione pari a 2.400 x 1.080 pixel e una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz con tecnologia AdaptiveSync.

Ad alimentarlo c’è un processore octa-core Helio G88 a 2.0 GHz costruito con processo a 12 nm, una GPU Mali G52, 4 GB di RAM e 128 GB di ROM. C’è il WiFi Dual Band a 2.4 GHz e 5.0 GHz e il modulo 4G LTE per la connessione ad internet, la radio FM, il sensore IR per usarlo come telecomando (tramite apposita app), lo sblocco tramite scansione del volto e dell’impronta digitale e una batteria da 5.000 mAh che si ricarica tramite USB-C a 18 Watt e che offre la possibilità di ricarica inversa (per un altro telefono o per un paio di auricolari) a 9 Watt.

Per chi è invece interessato alla fotografia da smartphone, ci sono quattro camere posteriori che assolvono a tale scopo. La principale è da 50 MP con apertura f/1.8 che può registrare video in Full HD a 1.080p e 30 fps, poi c’è una ultra-grandangolare da 8 MP con angolo di visione pari a 120 gradi e apertura di diaframma pari a f/2.2, infine due obiettivi da 2 MP con f/2.4, uno dedicato alla fotografia macro e uno per sfocare lo sfondo nei ritratti. C’è anche una quinta fotocamera, frontale, da 8 MP con apertura f/2.0.

Questo telefono, con Android in versione 11, pesa circa 180 grammi e viene venduto con un caricatore con spina UE, una custodia protettiva, un adattatore USB-C per cuffie da 3.5 millimetri, il cavo USB-C per la ricarica della batteria e il pin per l’estrazione del vano SIM. Normalmente viene venduto a 256,08 euro ma come dicevamo è attiva una promozione che lo sconta del 38%, togliendo quasi cento euro, con un prezzo finale quindi di 158,61 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.