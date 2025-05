WhatsApp valuta il tasto disconnetti per fermare i messaggi, non i ricordi

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione di logout – disconnetti che permetterà agli utenti di prendersi una pausa dal servizio di messaggistica senza dover cancellare i propri dati. Al momento si tratta solo di una dicitura scovata nella versione beta dell’applicativo, che presto potrebbe trasformarsi in una funzione per tutti.

Scovata nella versione beta 2.25.17.37 dell’app, la nuova opzione è denominata “Logout \[internal]” e dovrebbe consentire agli utenti di disconnettersi dal dispositivo principale, scegliendo se mantenere o eliminare i dati e le preferenze dell’app. Si tratta di una sorta di scappatoia per abbandonare WhatsApp, potendo poi ripensarci e riattivare l’account senza perdere i dati.

Attualmente, l’unico modo per effettuare il logout dall’app mobile di WhatsApp consiste nel cancellare i dati dell’app dalle impostazioni di sistema su Android, oppure disinstallare l’app su iOS. Diversamente, la procedura è molto più semplice sui dispositivi collegati via web o desktop, dove è presente un chiaro pulsante di disconnessione nel profilo utente.

La nuova opzione di logout – disconnetti si trova nelle impostazioni dell’utente, subito sotto l’opzione per eliminare l’account, come segnala Android Authority.

L’opzione “Cancella tutti i dati e le preferenze” fa esattamente quanto promesso, mentre “Conserva tutti i dati e le preferenze” rappresenta una soluzione ideale per chi vuole semplicemente prendersi una pausa temporanea dall’app di messaggistica, magari disintossicandosi un po’, o per gli utenti che non dispongono di un dispositivo dual-SIM e necessitano di passare a un altro account.

In quest’ultimo caso, al momento del nuovo accesso, l’account tornerà esattamente nello stato in cui era stato lasciato. Il nuovo pulsante di logout è presente nella versione beta 2.25.17.37 di WhatsApp. L’etichetta “\[Internal]” indica che si tratta di una funzione ancora in fase di test e che potrebbero esserci ulteriori modifiche prima del rilascio ufficiale, semmai ci sarà.

Al momento non è chiaro se e quando questa funzionalità verrà resa disponibile al pubblico, né se sarà implementata sia su Android che su iOS, visto che i due sistemi gestiscono il logout in modo differente.

Vi ricordiamo che dopo anni di attesa, finalmente è disponibile anche la versione iPad del client.