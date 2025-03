WhatsApp potrà essere sfruttata come app predefinita per chiamate e messaggi su iPhone

Pubblicità

WhatsApp sarà utilizzabile come app predefinita per le chiamate e messaggi su iPhone. Lo fa notare il sito WABetaInfo spiegando che gli sviluppatori dell’app di messaggistica centralizzata hanno predisposto il rollout di una funzionalità che permetterà di impostare l’app come quella di default per messaggi e chiamate; l’impostazione in questione è disponibile in WhatsApp beta per iOS versione 25.8.10.74, richiamabile da alcuni beta tester e sarà prossimamente disponibile per i vari utenti.

Da iOS 18.2 in poi Apple consente di modificare le app di default su iPhone: è possibile scegliere app di terze parti per le email, la messaggistica, le chiamate, il filtraggio delle chiamate, la navigazione, le password o le tastiere, e utilizzarle di default al posto delle app Apple native.

📝 WhatsApp beta for iOS 25.8.10.74: what's new? WhatsApp is rolling out a feature to set it as the default app for messages and calls, and it's available to some beta testers!https://t.co/7CHWS8a9wu pic.twitter.com/zBmo2pYjSc — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 27, 2025

Per modificare le app di default bisognerà aprire Impostazioni > App > App di default; da qui già ora è possibile modificare opzioni relative alle Mail (l’app di default per inviare e ricevere email), Messaggistica (modificare l’app di default per inviare e ricevere messaggi), Chiamate (l’app di default per effettuare e ricevere chiamate), Browser (’app di default per aprire i link sul web), ecc.

Modificando, ad esempio, l’app di default per le chiamate, quando si cerca il numero di qualcuno nei Contatti, il tap sul numero richiamerà l’app impostata come default per le chiamate; stesso discorso per le altre funzioni. L’app che intendiamo utilizzare al posto di quella di default deve ovviamente supportare la funzionalità che va a sostituire/replicare.