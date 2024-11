Black Friday, SwitchBot Lock Pro serratura per tutti a 109 €

Pubblicità

La serratura smart di nuova generazione a solo 109 €. È questa una delle decine di migliaia di offerte che trovate oggi su Amazon, in occasione della settimana del Black Friday.

Parliamo della SwitchBot Lock Pro, azienda nota per la smart home, una serratura digitale che permette di fare un enorme passo avanti nella potenza e nell’adattabilità a qualsiasi tipo di serratura per renderla smart, operabile anche senza chiave e controllabile via smartphone senza forare o danneggiare la porta o la serratura esistente o manomette la funzionalità della chiave originale, consentendo di utilizzarla comunque in caso di necessità. Si apre anche semplicemente toccando lo schermo di Apple Watch una volta abbinata l’app su iPhone.

Lock Pro funziona benissimo da sola semplimente abbinandola via Bluetooth al vostro telefono iOS o Android ma grazie all’ecosistema SwitchBot acquistando differenti pacchetti con miniHub, Hub o combinatore esterno, offre 15 diverse soluzioni di sblocco come generazione passcode monouso o temporanee, sblocco da remoto dal telefono, utilizzazione di comandi vocali con l’assistente intelligente preferito oppure con un tastiera combinatoria esterna con lettura delle impronte, un sistema sicuro e velocissimo con la possibilità di memorizzare fino a 100 impronte digitali. Si poggia il dito, vostro o di famigliari, parenti e amici e la porta si apre.

Grazie all’abbinamento allo SwitchBot Hub Mini Matter Enabled si potrà avere una un’integrazione perfetta con il tuo ecosistema di casa intelligente esistente (Alexa, Google o Apple Homekit), sbloccando un mondo di possibilità per l’automazione e il controllo vocale.

La serratura utilizza 4 batterie AA che permettono fino a 9 mesi di autonomia. Lo sblocco passivo tramite alimentazione permette di accedere alla casa nel caso la batteria della serratura intelligente fosse scarica.

Sono anche disponibili come accessorio due batterie ricaricabili anche queste smart. Una volta che una delle due è vicina ad essere scaricata, si può rimuovere e continuare ad usare la serratura in attesa che venga ricaricata.

Blocco automatico che aiuta a mantenere la porta chiusa quando si arriva a casa per una maggiore tranquillità.

Notifiche in tempo reale sullo stato della serratura, lo stato della porta con promemoria automatici per quando si dimentica di chiudere a chiave o chiudere la porta

Un sistema anti-sbirciata, con codici virtuali e di emergenza aiutano a mantenere il codice principale al sicuro

SwitchBot Lock Pro ga un prezzo consigliato di 139,99 € ma Amazon per il Black Friday lo presenta a 104,99 €.

SwitchBot Lock Pro + Keypad Touch + Hub Mini Matter Enabled (pacchetto principale) ha un prezzo consigliato di 239,99 € ma si compra a 179,99 € per il Black Friday