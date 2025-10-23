WhatsApp sotto attacco: nuova truffa dai prefissi +91 e +92, ecco come non cadere nei tranelli dei criminali

Ancora una segnalazione di frode che utilizza l’applicazione di messaggistica più in voga, quali sono i segnali a cui prestare attenzione

Nuovi tentativi di truffa sembra stiano dilagando su WhatsApp, non c’è tregua per gli utenti del servizio di messaggistica istantanea. Le ultime segnalazioni mettono in allarme su due precisi prefissi, il +91 che corrisponde a quello dell’India e il +92 che corrisponde a quello del Pakistan. Bisogna prestare molta attenzione alle comunicazioni che arrivano questi due numeri perché potrebbe trattarsi di un tentativo di frode.

Come funziona la nuova truffa che usa WhatsApp? E’ importante conoscere quali sono i vari escamotage utilizzati dai cyber criminali, così da poterli riconoscere ed evitare di essere truffati, con tutte le conseguenze che questo comporta.

Nuova truffa WhatsApp, cosa si deve sapere e come ci si può proteggere

La nuova truffa su WhatsApp inizierebbe con un messaggio molto generico, in italiano, in cui si chiede all’utente se ha un minuto. “Mi dispiace disturbarla, posso avere un po’ del suo tempo?“, “Hai un minuto?“, questi sono i generi delle comunicazioni che arrivano, principalmente con numeri che iniziano con i sopracitati prefissi.

L’obiettivo è quello di attirare l’attenzione dell’utente, che così è portato a rispondere senza pensarci troppo, pensando che si tratti di una comunicazione formale. Ma in realtà il più delle volte sono richieste di dati che serviranno ai truffatori per ultimare la frode, provando a rubare denaro. La cosa fondamentale, dunque, è non rispondere mai a questi messaggi, ne tantomeno alla richieste, ma anche bloccare e segnalare subito questi mittenti a WhatsApp, seguendo la procedura dell’applicazione.

La Polizia Postale mette in guardia da questi messaggi, come spiegato dalla vice direttrice, la dott.ssa Barbara Strappato, che ha chiarito come questi tentativi di adescamento possono avere molteplici scopi, potrebbe trattarsi di “estorsione sessuale”, “truffa romantica”, “proposta di investimento” e molto altro ancora. Ad esempio nelle truffe romantiche il truffatore riesce a conquistare la fiducia della vittima, estorcendole così grandi quantità di denaro. Oppure i truffatori convincono la persona a inviare loro immagini intime, così da chiedere successivamente soldi per non divulgare le fotografie compromettenti.

Ma sono tantissime le tipologie di richieste che questi malviventi fanno e sono sempre più insidiose, per questo bisogna prestare molta attenzione. Nel caso di quest’ultima truffa che si sta diffondendo su WhatsApp, i prefissi sopraindicati, un linguaggio che si nota essere stato tradotto da qualche software e immagini di profili di giovani, perlopiù indiani, dovrebbero subito mettere in allarme.

Secondo la Polizia Postale dietro questi nuovi tentativi di truffa si celerebbero vere e proprie organizzazioni internazionali che riescono a sfruttare la solitudine delle vittime e, dunque, la loro debolezza, per ottenere tutto ciò che vogliono. I malviventi – che operano in paesi come la Costa d’Avorio e la Nigeria – riescono ad avere i numeri telefonici attraverso database compromessi, le cui informazioni vengono generalmente vendute sul Dark Web. Come riuscire, quindi, a proteggersi? Come prima cosa non si deve rispondere mai a messaggi sospetti, poi si deve procedere subito a bloccare il profilo da cui queste comunicazioni sono arrivate e infine bisogna denunciare l’accaduto alla Polizia Postale.