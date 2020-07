WhatsApp su quattro dispositivi, la funzione è nascosta nella beta

Non è la prima volta che giungono indizi sulla possibilità di installare WhatsApp su più dispositivi alla volta. In queste ore arriverebbe una ulteriore conferma del fatto che il team stia lavorando per collegare un account Whatsapp a quattro diversi dispositivi.

Secondo WABetaInfo, l’ultima versione beta di WhatsApp per Android include suggerimenti che WhatsApp stia testando la possibilità di installare un account su un massimo di quattro dispositivi, inclusi computer Mac. Il procedimento di collegamento sui diversi dispositivi potrebbe servirsi di codici di verifica per accedere al proprio account su un telefono aggiuntivo, un po’ come accade su Telegram, anche se non è chiaro come funzionerebbe dal punto di vista della sicurezza.

Allo stato attuale, WhatsApp richiede un numero di telefono per collegarsi a un iPhone o ad uno smartphone Android, sebbene sia possibile utilizzare quel dispositivo per collegarsi a un’app desktop o su una versione web dell’app.

Ad oggi, però, non è possibile utilizzare lo stesso account su un altro telefono senza utilizzare il numero. Questo meccanismo potrebbe presto cambiare, anche se in base agli screenshot che ciroclano in rete, che mostrano che l’interfaccia dei dispositivi collegati in fase di test, è simile al modo in cui gli utenti collegano attualmente il proprio account a WhatsApp Web.

Attualmente la funzione sembra essere nascosta solo nella beta, quindi nessuno può ancora usarla. Non è detto che questa funzioni arrivi su una versione finale dell’app per iOS o Android, né in una beta pubblica. Dopo i test, il team deciderà se l’operazione è fattibile o meno. All’inizio di questo mese, WhatsApp ha iniziato a implementare una serie di nuove funzionalità tra le sue varianti mobile, web e desktop, tra cui un’opzione di scansione del codice QR per aggiungere un contatto, e un nuovo tema in modalità Scura estesa alle versioni dell’app per computer.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Facebook, WhatsApp e Instagram sono disponibili ai rispettivi collegamenti.