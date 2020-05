Usare WhatsApp su più dispositivi, la funzione è vicina

E’ da tempo immemore che gli utenti WhatsApp chiedono a gran voce una funzionalità che consenta di utilizzare il sevizio di messaggistica su più dispositivi. Ad oggi, però, se si esclude WhatsApp web, è possibile utilizzare WhatsApp su un solo dispositivo per volta. Presto le cose potrebbero finalmente cambiare.

E’ la redazione di WABetainfo ad aver scovare una stringa di codice nella prossima beta in distribuzione su Android, che lascia presagire la possibilità di utilizzare WhatsApp su più dispositivi. In un post sull’account ufficiale della redazione, si legge che la prossima beta Android dell’app reca una stringa con la dicitura “Use WhatsApp on other device”. Tradotto letteralmente, vuol dire “usa WhatsApp su un altro dispositivo”.

Non ci sono ancora certezze su come funzionerà quest’app, e su quali eventuali limitazioni ci saranno. Da un lato potrebbe trattarsi di una feature simile a quella già presente su Telegram, che permette di avviare diverse sessioni su più dispositivi, tutte ancorate allo stesso numero. La presenza di un tasto “Usa WhatsApp su un altro dispositivo”, lascia perà presagire un meccanismo differente. Anche se, a ben vedere, l’altra opzione “logout from all device” indurrebbe a pensare che WhatsApp funzionerà presto proprio come Telegram: potendo disconnettersi dalle altre sessioni attive.

Quel che è certo, a giudicare dalla stringa, è che l’utilizzo di WhatsApp non rimarrà ancorato ad un solo dispositivo. Non si sa, ovviamente, quando questa funzione multi dispositivo sarà rilasciata al grande pubblico, ma comunque la presenza di questa opzione nella beta lascia ben sperare.

Al momento la società sembra essere concentrata sull’espandere le possibilità di videochiamate a più utenti in contemporanea; la modifica è stata dettata dalla particolare situazione di emergenza, impone agli utenti il distanziamento sociale. Il riavvicinamento digitale tramite videochiamata ha cambiato il modo di operare di diverse app.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Coronavirus sono disponibili da questa pagina.