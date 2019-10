Apple ha rilasciato la versione aggiornata di macOS Catalina Supplemental Update

Apple ha rilasciato un nuovo Supplemental Update per macOS Catalina. La versione aggiornata dell’update supplementare arriva ad una settimana di distanza dal precedente, e a due settimane dall’arrivo della versione definitiva di macOS 10.15 Catalina.

L’aggiornamento può essere scaricato dalla sezione “Aggiornamento Software” delle Preferenze di Sistema e probabilmente è pensato per chi ha già scricato il primo Supplemental Update.

Le note di rilascio sono identiche a quelle già viste nel primo Supplemental Update:

Migliora l’affidabilità dell’installazione sui Mac con poco spazio sul disco

Risolve un problema che impediva all’Assistente installazione di completare la procedura in alcune installazioni

Risolve un problema che impediva all’utente di accettare i Termini e le Condizioni di iCloud con account multipli

Migliora l’affidabilità del salvataggio dei dati nel Game Center quando si gioca offline con titoli di Apple Arcade

Il primo update supplementare di macOS Catalina ha risolto alcuni bug lamentati dagli utenti del nuovo sistema operativo per Mac, incluso un problema che, in alcuni casi, al termine dell’installazione mostrava per un tempo indefinito la finestra Assistente installazione.

L’aggiornamento supplementare arriva prima dell’update a macOS 10.5.1,aggiornamento da alcuni giorni nelle mani di sviluppatori e beta tester.