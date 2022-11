Windows 11 su meno di 1 PC su 6

Windows 11 è attualmente presente su solo il 15,44% dei PC in tutto il mondo, con un guadagno dell’1,83% nell’ultimo mese. I numeri sono bassi rispetto al 71,29% di PC sui quali gira Windows 10, solo leggermente in calo rispetto al 71,88% di settembre.

A riferirlo è The Register, spiegando che Windows 7 ha ancora i suoi estimatori e si colloca al terzo posto con il 9,61% di utenti PC; Windows 8.1 si colloca quarto con il 2,45% di mercato tra gli utenti PC, seguito da Windows 8 con lo 0,69%, e dagli inossidabili utenti che ancora si ostinano a usare Windows XP e che hanno un market share dello 0,39%.

In totale Windows è usato sul 76% dei sistemi desktop, seguite poi macOS con un market share del 15,7% e Linux con un 2,6%.

Per quanto riguarda i sistemi operativi in generale, secondo i dati di The Register, Android vanta il 42,37% di market share, Windows il 30,11%, iOS il 17,6%, OS X il 6,24% e Linux l’1,04%.

Windows 11 è stato presentato a giugno 2021 e ufficialmente distribuito il 5 ottobre 2021, promettendo un’esperienza evoluta e migliorie nel corso del tempo. Tra i miglioramenti offerti da Windows 11, la tecnologia Trusted Platform Module 2.0, con funzionalità di sicurezza correlate all’hardware (un chip TPM è un processore di crittografia progettato per eseguire operazioni di crittografia; offre meccanismi di sicurezza fisici per renderlo resistente alle manomissioni: un software dannoso non è in grado di manomettere le funzioni di sicurezza del TPM). Altre migliorie riguardano il “Secure Boot” (un meccanismo di avvio per impedire che alcune tipologie di malware dirottino il sistema), l’integrità del codice protetta da Hypervisor (unzionalità di sicurezza basata su virtualizzazione) e con gli ultimi update la protezione dello stack applicata dall’hardware in modalità kernel che fornisce un ulteriore miglioramento della sicurezza per il codice del kernel.

Nei primi giorni di aprile Microsoft ha semplificato il cambio del browser predefinitoin Windows 11. Tuttle le notizie di macitynet che parlano di Microsoft sono disponibili a partire da questa pagina.