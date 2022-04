Microsoft semplifica il cambio browser in Windows 11

Non sempre il progresso porta ad una semplificazione, o almeno questo è il caso di Windows 11 che, rispetto al suo predecessore, non offre un processo particolarmente intuitivo quando si ha a che fare con il cambio di browser predefinito. La buona notizia è che c’è un aggiornamento del nuovo sistema operativo che va a correggere proprio questo piccolo intoppo.

Molti utenti infatti si sono lamentati del fatto che non sapevano come portare a termine una delle operazioni generalmente più semplici, quella cioè di decidere quale deve essere il browser predefinito del computer quando si cliccano i link provenienti da mail, app di messaggistica o in generale da applicazioni che non sono appunto il browser dal quale si sta navigando.

Cambiare app e browser predefiniti in Windows 10 era abbastanza semplice, ma per qualche arcana ragione, aggiornando a Windows 11 per gli utenti meno esperti diventa un incubo. Bisogna infatti navigare tra le impostazioni e modificare il modo in cui le app gestiscono i vari protocolli, un processo che appunto non è né intuitivo né alla portata di tutti. Per fortuna Microsoft sembra aver ascoltato il feedback degli utenti e ha rilasciato un nuovo aggiornamento, nome in codice KB5011563, che pone rimedio a questo problema.

Adesso infatti gli utenti che desiderano cambiare il browser predefinito, che in fase di installazione del sistema operativo è Microsoft Edge, non devono far altro che aprire l’app Impostazioni, andare su App e selezionare la voce App predefinite. Da questa finestra si accede all’elenco contenente tutti i browser installati: non bisogna far altro che ritrovare quello desiderato e cliccare sul pulsante che permette di impostarlo come predefinito e il gioco è fatto.

Tenete presente che l’aggiornamento KB5011563 di Windows 11 è facoltativo: questo significa che Microsoft non obbliga gli utenti all’installazione, perciò chi desidera beneficiare di questa semplificazione dovrà cercare e scaricare manualmente l’aggiornamento (andate su Impostazioni > Windows Update e selezionate l’opzione Verifica disponibilità aggiornamenti, quindi scaricatelo e installatelo).