Huawei Watch GT 3 SE punta su sport e salute a prezzo contenuto

Huawei presenta Huawei Watch GT 3 SE, il nuovo smartwatch entry-level della serie Watch GT 3 con un design completamente nuovo: si tratta di un dispositivo che si propone come alternativa elegante e alla moda rispetto a smartwatch più costosi. Mette a disposizione un display AMOLED a colori da 1,43 pollici con una risoluzione di 466 x 466 pixel con densità elevata di 326 PPI, in grado di mostrare i colori sullo schermo in modo chiaro e nitido.

L’indossabile pesa solo 35,6 grammi (senza cinturino) e ha uno spessore complessivo di 11 mm. Tra le altre caratteristiche rilevanti, l’orologio supporta una resistenza all’acqua di 5ATM, conforme allo standard ISO 22810:2010 e rileva la posizione grazie alla connessione con i cinque principali sistemi satellitari: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS, questo grazie all’impiego di un chip di posizionamento GNSS integrato ad alta precisione.

Huawei Watch GT 3 SE offre il tracciamento per oltre 100 modalità di sport, piani di corsa smart e anche TruSport Science-Based Research System, un algoritmo proprietario che fornisce valutazioni e suggerimenti di allenamento dettagliati sulla base dei dati di corsa registrati. Oltre al rilevamento preciso del battito cardiaco, è in grado di tenere traccia dei dati sul sonno tramite la tecnologia TruSleep 3.0, oltre a supportare il monitoraggio della salute a 360 gradi tenendo traccia di frequenza cardiaca, SpO2, stress e ciclo mestruale.

Lo smartwatch offre funzioni utili per un’ampia gamma di scenari: per gli utenti che desiderano viaggiare, l’orologio propone la funzione di navigazione offline su mappa, mentre nel campo dell’intrattenimento, tra le altre, supporta l’app di RTL 10.5, MyTuner Radio Italia, eSound Music e, per migliorare l’efficienza a lavoro e la salute fisica offre l’integrazione dei dati su Huawei Health raccolti tramite Komoot e Adidas Runstastic.

Huawei Watch GT 3 SE, se collegato a uno smartphone del costruttore, supporta anche le funzioni dell’assistente vocale intelligente, come la riproduzione musicale e il controllo vocale per impostare le sveglie, inoltre è compatibile con iPhone e altri marchi Android.

Huawei Watch GT 3 SE, prezzi e disponibilità

Huawei Watch GT 3 SE è disponibile al prezzo di 179,90€. Dal 2 al 17 novembre si potrà ricevere in omaggio anche una bilancia Huawei Scale 3 oltre a tre mesi di abbonamento a Huawei Health+.

