WWDC 2022, gli inviti arriveranno a breve

Gli inviti per la conferenza sviluppatori 2022 di Apple (WWDC) dovrebbero partire a breve. Lo riferisce il sito Macrumors evidenziando che gli inviti dello scorso anno furono inviati il 30 marzo, indicando per lo svolgimento della Worldwide Developers Conference 2021 le date dal 7 all’11 giugno.

Apple dovrebbe seguire lo stesso schema dello scorso anno e diramare le indicazioni per la Worldwide Developers Conference di quest’anno a breve.

Anche quest’anno la conferenza dovrebbe svolgersi in modalità online, offrendo agli sviluppatori uno sguardo privilegiato sul futuro di iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS, l’opportunità di capire nuove tecnologie, strumenti e framework sui quali Apple ha lavorato e sui quali gli sviluppatori fanno affidamento per costruire app e giochi per le piattaforme della Mela.

L’anno scorso furono presentate le preview di iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, watchOS 8; quest’anno ovviamente dovrebbero arrivare le versioni preliminari di iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9, e non è da escludere la presentazione di qualche nuovo hardware.

Come sempre, anche quest’anno la conferenza dovrebbe comprendere annunci che arriveranno dal palco del keynote e dello State of the Union, sessioni online, laboratori individuali su aspetti tecnici e nuove modalità di interazione tra gli sviluppatori e gli ingegneri e designer Apple per scoprire i framework e le tecnologie più recenti.