Mir Tech 2022, la quinta edizione inizia domenica 27 marzo

Manca pochissimo: MIR TECH 2022, la manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata alla filiera dell’audio, video, luci e broadcast, ritorna in presenza da domenica, 27 fino a martedì 29 marzo 2022 alla fiera di Rimini. Un momento emozionante è in programma per domenica mattina, quando la fiera ricorderà l’indimenticabile DJ Claudio Coccoluto, grazie anche al ricordo del figlio Gianmaria.

La ripartenza del settore

La quinta edizione sarà inaugurata ufficialmente alle 10.30 nella hall sud (Sound Arena) del polo fieristico con un convegno dal titolo “La ripartenza dell’entertainment industry nel futuro post pandemia”, un confronto tra addetti ai lavori allo scopo di ricordare ed evidenziare l’importanza di tutta la filiera della musica e degli eventi.

All’incontro – moderato da Sergio Cerruti, Presidente di AFI – saranno presenti Corrado Peraboni, amministratore delegato di IEG, Mattia Morolli, assessore ai Lavori pubblici, Edilizia scolastica, Transizione digitale, cura e sviluppo dell’identità dei luoghi del Comune di Rimini, Maurizio Pasca, presidente SILB, Giancarlo Innocenzi Botti, presidente Prodea Group SPA. A loro si aggiungerà in collegamento streaming Fabiana Dadone, ministro Politiche Giovanili.

25.000 metri quadrati dedicati all’intrattenimento dal vivo

Al loro arrivo in fiera, pubblico e professionisti del mondo dello spettacolo troveranno cinque padiglioni – per un totale di 25.000 mq – dedicati a tutte le novità per lo show dal vivo. In un periodo storico importante, MIR TECH vuole dare una spinta positiva a questa categoria per guardare con fiducia al prossimo futuro.

I palchi del Live You Play, il mondo DJ e l’esposizione delle innovative tecnologie delle aziende leader nel settore sono i tre punti focali di questa kermesse. Per ciascuno è previsto un calendario di eventi, masterclass e seminari presidiati da nomi di fama internazionale, come Diego Spagnoli – Stage Manager di Vasco Rossi -, i DJ Prezioso, Luca Agnelli e Damianito, il Light Designer Giovanni Pinna, Luca Biasetti – Stage Manager di Kappa Future Festival. Tra loro anche Roberto Cenci, eccellenza nel campo della regia televisiva italiana.

Nuovi livelli di ascolto

La musica è da sempre l’anima dello spettacolo e la qualità di diffusione del suono è la variabile del successo. A MIR TECH si potrà assistere alla nuova frontiera dell’ascolto: l’Audio Immersivo, approccio multidimensionale dell’audio che va oltre il suono stereo e sorround. Un’area “soundstage” ospiterà tre sale demo gestite dai tecnici delle tre delle aziende leader – L- ACOUSTICS (L-ISA), YAMAHA (AFC4), D&B Audiotechnik (SOUNDSCAPE) – che aiuteranno il pubblico a testare dal vivo la qualità degli strumenti.

A questo si aggiunge il Contest Colonne, collocato nella cupola della Hall Sud, realizzato con un’ampia gamma di diffusori a sviluppo verticale e impianti a colonna dei migliori marchi, che si identificano come le più avanzate soluzioni per prestazioni sonore e mini invasive per teatri e piccoli ambienti. Da questa pagina è possibile acquistare i biglietti per MIR TECH 2022.

MIR TECH si tiene in contemporanea a Beer&Food Attraction e BBTech Expo, le fiere di riferimento per l’eating out, sempre organizzate da Italian Exhibition Group.