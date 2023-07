Elon Musk ha annunciato xAI, l’IA “per capire la realtà”

Elon Musk vuole proporre qualcosa di innovativo nel settore dell’intelligenza artificiale e ha presentato ufficialmente xAI, una startup in competizione con OpenAI. I dettagli al momento sono abbastanza criptici e in un post su Twitter, Musk afferma che la l’azienda cercherà di “capire la realtà “. Sul sito ufficiale un messaggio criptico indica che lo scopo dell’azienda è individuare “la vera natura dell’universo”, senza ulteriori dettagli.

Per questo nuovo progetto, Elon Musk si è circondato di persone che, a vario titolo, hanno collaborato con DeepMind, OpenAI, Google Research e Microsoft Research. Alcuni membri hanno contribuito a metodologie di sviluppo sfruttate nel campo dell’IA, e lavorato su GPT-3.5 e GPT-4. Il team sarà guidato da Dan Hendrycks, attualmente direttore dell’organizzazione no-profit “Center for AI Safety”, organizzazione che mira a ridurre i rischi sociali associati a questo tipo di tecnologia, considerati una potenziale minaccia per l’umanità, con rischi alla stregua di quelli che arriverebbero da pandemie e guerre nucleari.

All’inizio di quest’anno, Twitter ha comprato 10.000 GPU di alto livello, da sfruttare per l’addestramento dei modelli linguistici. xAI dovrebbe essere ad ogni modo indipendente da X Corp (l’entità legale dietro Twitter), ma “lavorerà a stretto contatto con X, Tesla e altre società “.

Announcing formation of @xAI to understand reality — Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2023

Riferimenti alla nuova startup erano stata individuati ad aprile: Musk aveva spiegato di voler creare “TruthGPT“, un’intelligenza artificiale il cui obiettivo principale sarebbe la ricerca della “verità”. A suo dire, ChatGPT è opera di sviluppatori di sinistra, che hanno addestrato un modello che mostra una realtà che è il punto di vista a sinistra della politica.

Musk ha in precedenza riferito che, a suo modo di vedere, la super intelligenza, ovvero una AI più “intelligente” dell’uomo, arriverà tra cinque o sei anni.

Il 14 luglio verrà organizzata una discussione con il team di xAI tramite uno spazio Twitter (un sistema che consente di avere conversazioni audio in diretta su Twitter) dove l’azienda risponderà alle domande iniziali. Non è stato comunicato alcun orario specifico.

Elon Musk ha in passato partecipato alla raccolta fondi di OpenAI ma l’ha abbandonata tre anni dopo, poco dopo che la fondazione diventasse a una società a tutti gli effetti, con investimenti “multimiliardari” da parte di Microsoft.

