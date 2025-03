Google Maps utilizzabile come app predefinita per le mappe su iOS

Pubblicità

Google ha da poco rilasciato un aggiornamento dell’app Google Maps per iOS e una delle novità dell’ultima versione è che con l’imminente aggiornamento a iOS 18.4 (update che è già disponibile nella versione definitiva per sviluppatori e beta tester e dovrebbe essere disponibile per tutti nel giro di qualche giorno) sarà possibile impostare Google Maps come app da usare come app predefinita per la navigazione.

Come già visto con l’app WhatsApp, anche questa ora utilizzabile come app di default per chiamate e messaggi, dopo l’aggiornamento a iOS 18.4 sarà possibile aprire Impostazioni > App > App di default e da qui la voce “Navigazione” e selezionare “Google Maps” come app di navigazione di default.

Da iOS 18.2 in poi Apple consente di scegliere app di terze parti per le email, la messaggistica, le chiamate, il filtraggio delle chiamate, la navigazione, le password o le tastiere, e utilizzarle di default al posto delle app Apple native. Nell’UE è anche possibile scegliere l’app di default per effettuare transazioni contactless e un marketplace di app alternativo da utilizzare come predefinito invece dell’App Store.

Per impostare Google Maps come app di navigazione di default, bisogna aggiornare l’iPhone a iOS 18.4 e scaricare l’ultima versione dell’app di Google dall’App Store; se anche così facendo non vedete Google Maps selezionabile tra le app indicate in Impostazioni > App > App di Default > Navigazione, eliminate Google Maps e reinstallatela di nuovo.