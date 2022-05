XGIMI Elfin ha venduto un milione di unità

XGIMI Elfin, il proiettore per uso domestico in grado di offrire una visualizzazione fino a 200 pollici con impianto audio integrato harman/kardon e un peso davvero minimal da meno di un Kg ha segnato un record di vendite: sono oltre il milione gli esemplari venduti.

Elfin è un proiettore che ha fatto propria la caratteristica “all-in-one” uno dei punti cardine, e che contraddistingue da sempre i prodotti del brand. Con un setup e un’usabilità semplificati, una buona risoluzione e un audio di livello cinematografico offre un intrattenimento che va al di la dei limiti di molti proiettori tradizionali, proponendo un dispositivo dal design compatto e molto interessante. Erede di Mogo e Halo già provati dalla nostra redazione ripropone la loro formula di partenza in un formato piatto adatto ad essere infilato in una 24 ore o adirittura in una zaino.

Ricordiamo che Elfin si presenta con un design moderno e curato e ben 30.000 ore di durata della sorgente LED prima della sostituzione, e che propone un’altezza di appena 5 centimetri, dunque adatto sia al posizionamento fisso in salotto, sia come compagno di viaggi, vacanze e trasferte.

XGIMI Elfin si ha una risoluzione nativa Full HD e gli 800 ANSI Lumen di luminosità identificano un prodotto di fascia comunque alta. Lo si denota anche dal comparto e qualità audio, considerando che propone un sistema targato harman/kardon con doppio speaker da 3W e capacità di riprodurre bassi profondi.

Il sistema operativo è Android TV 10, con tutte le sue app e contenuti Google a disposizione, senza alcun bisogno di sorgenti esterne. Dispone di connettori HDMI e USB, connettività wireless Wi-Fi e Bluetooth e tecnologia Chromecast integrata, che permette di riprodurre i contenuti dello smartphone su uno schermo di dimensioni enormi. La sorgente LED garantisce inoltre 30.000 ore di autonomia prima della sostituzione, corrispondenti (in media) a più di 10 anni di utilizzo.

Prezzi e disponibilità

XGIMI Elfin è disponibile in Italia al prezzo di 649 euro. Potete acquistarlo anche sul sito mediaworld con un sconto del 20% in questi giorni. La distribuzione in Italia è a cura di Attiva.