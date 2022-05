Avatar, in vista del sequel Disney riporta il primo film al cinema

Avatar tornerà nelle sale a settembre completamente rinnovato: Disney lo riproporrà nei cinema in vista del sequel, Avatar 2 – La via dell’acqua, che debutterà al botteghino il 14 dicembre 2022 in Europa e il 16 dicembre negli USA.

Quella che sta per diventare una vera e propria saga – sono previsti quattro sequel tra il 2022 e il 2028 – avrà come trampolino di lancio il ritorno nelle sale del primo capitolo. Sarà una versione rimasterizzata, che arriverà nelle sale probabilmente il 23 settembre, con novità che riguarderanno il suono e gli effetti speciali.

Sarà un ritorno atteso dai fan: 13 anni fa l’esperienza immersiva di Avatar, diretto dal regista James Cameron, il suo pianeta esotico Pandora, aveva lasciato il pubblico sbalordito, tanto da rendere Avatar uno dei film più visti di sempre.

Avatar 2 – La via dell’acqua non dovrebbe essere da meno. Si tratta, infatti, di un sequel ad alto budget, che ha richiesto molto tempo soprattutto per la realizzazione di effetti speciali adeguati alle attese del regista e di Disney.

Per preparare gli spettatori a un seguito da 250 milioni di dollari e presentare a una nuova generazione Jake Sully, Neytiri e gli indigeni Na’vi, riportare nelle sale il primo capitolo rinnovato era il minimo. Appuntamento, dunque, al 23 settembre, a Pandora.

