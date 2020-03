Xiaoda, a 38 euro il caricatore wireless che vi tiene calde le bevande

Cosa c’è di meglio di caricatore wireless da scrivania che vi tiene calde anche le bevande durante questo finale di inverno? Ecco la periferica Xiaoda, che sembra essere concepita appositamente per quanti amano stare alla scrivania: è una tradizionale basetta di ricarica veloce da 15W, che può fungere anche da thermos per mantenere calde le vostre bevande. Clicca qui per comprare.

Una combo micidiale quella proposta da questa periferica Xiaoda, che combina la ricarica wireless a quelle di termostato intelligente da scrivania. Compatibile con lo standard Qi, permette dunque di ricaricare qualsiasi smartphone supporti tale formato di ricarica, quindi anche gli ultimi modelli di iPhone, a partire da iPhone 8, e fino all’ultima line up di iPhone 11.

In modalità di carica wireless permette di ricaricare anche gli smartphone con cover protettiva, avendo una distanza di rilevamento di 5,7 mm; in ogni caso, meglio che lo spessore della cover non superi i 3 mm.

Il chip intelligente a bordo rileva automaticamente il dispositivo da ricaricare, e offre una potenza di ricarica massima di 15 W. Gode di una superficie in silicone antiscivolo, che dunque impedisce che il device cada quando, ad esempio, vibra per una chiamata in arrivo.

Come già accennato, però, quella della ricarica intelligente non è, infatti, l’unica funzione della periferica, che può anche mantenere calda la propria bevanda, mentre la si sorseggia quando si lavora l PC. In questo caso, il pad potrà mantenere a 55 gradi costanti la temperatura della bevanda.

Il pad di ricarica con funzione di thermos Pesa circa 400 grammi, con dimensioni davvero ridotte, pari a 9,60 x 9,60 x 1,40 cm.

Clicca qui per acquistarlo in offerta lampo a 32,89 euro, anziché 52 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.