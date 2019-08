Come richiamare tutti i destinatari delle mail inviate da Mac

101Sapete certamente che Mail di Mac si ricorda tutti i vostri precedenti contatti. Ve ne accorgete perché quando iniziate a scrivere un indirizzo, questo viene completato automaticamente. Ma per sapere quali sono gli indirizzi precedentemente utilizzati, come fare?

Per ottenere l’elenco completo dei destinatari raggiunti da messaggi di posta elettronica precedenti sarà sufficiente aprire Mail e cliccare sulla voce “Finestra” presente nella barra degli strumenti in alto. Da questo menù sarà sufficiente cliccare sulla voce “Destinatari Precedenti”, così da accedere ad un lungo elenco di nomi e indirizzi email. Si tratta di tutte le persone precedentemente contattate attraverso un nostro messaggio di posta elettronica.

Si tratta di un piccolo trucco particolarmente utile per avere velocemente informazioni sui contatti in precedenza raggiunti, potendo verificare immediatamente il suo indirizzo di posta elettronica, e in alcuni casi, anche il nome.

Questo piccolo trucco è utile anche per eliminare da questa lista gli indirizzi contattati, semplicemente cliccando su uno di essi e premendo CANC sulla tastiera. In questo modo eviterete che indirizzi poco utili appaiono costantemente quando digitate quelli che gli assomigliano, appaiano al loro posto mentre scrivete le prime lettere.

È anche possibile ordinare i contatti a seconda del nome, dell’indirizzo mail, o della data in cui è stato inviato il messaggio. Inoltre, nel caso in cui uno dei destinatari fosse presente anche nella rubrica del proprio Mac, verrà segnalato con una piccola icona apposita, posta sulla parte sinistra, proprio accanto al nome.

