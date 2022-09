Xiaomi 12T Series e una valanga di novità arrivano il 4 ottobre

Xiaomi anticipa alcuni dettagli dell’evento di lancio globale intitolato Ogni momento è Mega che si terrà il prossimo 4 ottobre alle ore 14.00 a Monaco di Baviera e che vede protagonista la nuova Xiaomi 12T Series, ma non solo.

Il BMW Welt Auditorium è la location scelta per l’annuncio della nuova serie di smartphone di fascia top che punta ad alzare l’asticella della fotografia mobile, appunto per rendere ogni momento Mega. Per scaldare gli animi in vista della presentazione il costruttore anticipa che i terminali Xiaomi 12T Series metteranno a disposizione dell’utente una fotocamera con sensore di ben 200 MP.

L’unico dettaglio tecnico finora svelato è accompagnato dalla dicutura «Più chiaro. Più luminoso. Più stabile» come riportiamo dall’immagine ufficiale dell’invito, suggerendo così miglioramenti anche nelle lenti. Non si sono dubbi che gli smartphone saranno i protagnisti della giornata, ma sul palco è attesa la presentazione di diverse alltre novità e prodotti, questo per tutti i settori più caldi del momento in cui il marchio è presente.

Non si tratta di una indiscrezione, bensì di una anticipazione del costruttore «Insieme a Xiaomi 12T Series, saranno presentati anche numerosi dispositivi AIoT» per rendere la vita più smart sia in mobilità che dentro le mura domestiche.

«Siamo orgogliosi di ospitare questo nuovo evento di lancio globale in Germania» dichiara Wen Ou, General Manager Western Europe di Xiaomi. «Il fascino di Monaco di Baviera e la sua commistione di modernità, cultura e posizione di rilievo nello sviluppo industriale corrispondono al posizionamento di Xiaomi 12T Series».

«Dopo il successo di Xiaomi 11T Series che ad agosto di quest’anno ha visto superare 1.800.000 di unità spedite in tutta l’Europa Occidentale dall’arrivo sul mercato, siamo pronti a conquistare i nostri utenti e fan con la nuova serie che punta a rendere unico ogni momento di vita quotidiana». L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming in 9 lingue in tutto il mondo.

Macitynet seguirà l’evento per offrire ai lettori articoli e approfondimenti sui prossimi Xiaomi 12T Series e su tutte le novità in arrivo da Xiaomi il 4 ottobre.