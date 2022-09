Twitter accoglie i video a tutto schermo in stile TikTok

I video su Twitter da oggi somiglieranno molto di più a quelli di TikTok. Il social dell’uccellino blu ha annunciato che sta passando a un lettore video “immersivo” a schermo intero per guardare le clip video. Sta anche prendendo in prestito l’ormai familiare gesto “scorri verso l’alto” che consentirà alle persone di scorrere all’infinito i video sulla piattaforma.

L’aggiornamento renderà la visione di video su Twitter molto più simile alla navigazione su TikTok o sui Reels di Instagram, almeno in termini di interfaccia utente. Le modifiche sono limitate all’app iOS di Twitter per ora, ma la società ha dichiarato che un aggiornamento simile per Android potrebbe arrivare nelle “prossime settimane”.

Mentre Twitter ha a lungo promosso i video come centrali nella propria esperienza utente, in particolare quelli in diretta, il cambiamento di queste ore è una delle mosse più aggressive dell’azienda per spingere i video agli utenti. Potrebbe anche rivelarsi un’arma a doppio taglio, poiché alcuni utenti potrebbero trovare i nuovi video a schermo intero troppo invasivi. Per attenuare questo problema, l’azienda rileva che gli utenti possono tornare al tweet originale utilizzando la freccia indietro nell’angolo in alto a sinistra di una clip.

Inoltre, Twitter sta anche testando un cambiamento per guidare gli utenti a visualizzare più contenuti video attraverso la sua piattaforma. L’azienda sta sperimentando una nuova sezione per i consigli video nella pagina Esplora di Twitter. Questi suggerimenti saranno “disponibili per persone in paesi selezionati che utilizzano Twitter in inglese su iOS e Android.

Ricordiamo che il 17 ottobre negli Stati Uniti inizia il processo che vede contrapposti Twitter ed Elon Musk. La causa riguarda l’operazione di acquisto che l’imprenditore miliardario ha prima proposto a Twitter e poi ritirato, indicando irregolarità nelle stime di bot e account fasulli sul totale degli utenti.

