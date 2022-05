Xiaomi Back Clip Pro, il radiatore portatile per smartphone

Se videogiocate con lo smartphone conoscete bene quella sensazione di forte calore che scaturisce dai vari componenti interni sotto sforzo, ma adesso avete l’occasione di ridurlo se non eliminarlo del tutto spendendo pochissimo: lo Xiaomi Back Clip Pro è infatti scontato dell’86% perciò costa meno di dieci euro.

D’altronde mettere una ventola dentro lo smartphone vorrebbe dire aumentarne considerevolmente le dimensioni a fronte di un beneficio che potrebbe rivelarsi necessario soltanto in queste sporadiche occasioni. Perciò il radiatore in questione è in grado di assolvere proprio a questo compito, consentendo di raffreddare la circuiteria interna in poco tempo semplicemente agganciandolo sul dorso del dispositivo.

Così, mentre si gioca, il surriscaldamento dell’intero dispositivo può essere tenuto a bada agganciando questa ventola sul retro e, al termine della partita, basta rimuoverla per far tornare il telefono al suo fattore di forma originario.

Lo Xiaomi Back Clip Pro è compatibile con qualsiasi smartphone, in quanto vi si aggancia attraverso il comune sistema a morsa usato anche dai supporti per auto. La stabilità è garantita da alcuni inserti in silicone, mentre il collegamento per l’alimentazione avviene tramite USB-C, anche alla presa del telefono in quanto il funzionamento è di tipo Plug-and-Play, quindi non appena si collega è già pronta all’uso.

Pesa 56 grammi quindi non aggiunge troppo peso al dispositivo e all’interno è presente un LED che si accende coi colori dell’arcobaleno durante l’utilizzo.

Normalmente il radiatore Xiaomi Back Clip Pro costa 67,52 euro ma al momento è scontato dell’86% quindi costa solo 9,50 euro.

